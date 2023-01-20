《運籌帷幄－梁業豪》大戶於高位部署兌備式沽空期指造淡？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％

，局勢則分別屬於顯著向好和偏好。昨天（１９日）原本是淡友將好友擊退的好時機，可惜恒指

跌抵２１３８３後，便引來了很多趁低吸納的買盤，跌幅沒有擴大。無論如何，這總反映出淡友

乏力大舉反攻。好友有心將港股托於高位過年。散戶入市買貨博假後紅盤高開，是完全可以理解

的；部分職業炒家也許亦會這樣做，但估計同時準備好見利即收，不會於短期顯著超買的市況中

久留。

至於大戶，由於多作中長線投資多認為後市仍可再升。然而，估計部分現正為有短期調整市

況的出現作部署，且行動可能已屆尾聲。其實，不少大戶於市場內的利潤主要來自利用現貨與期

貨配合對兌備式投機行為；為他們所持有的現貨於短期調整浪中不會沽出，只會將其用作保險，

於高位累積指數期貨淡倉圖利。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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