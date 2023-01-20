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即市新聞

20/01/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》大戶於高位部署兌備式沽空期指造淡？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％
，局勢則分別屬於顯著向好和偏好。昨天（１９日）原本是淡友將好友擊退的好時機，可惜恒指
跌抵２１３８３後，便引來了很多趁低吸納的買盤，跌幅沒有擴大。無論如何，這總反映出淡友
乏力大舉反攻。好友有心將港股托於高位過年。散戶入市買貨博假後紅盤高開，是完全可以理解
的；部分職業炒家也許亦會這樣做，但估計同時準備好見利即收，不會於短期顯著超買的市況中
久留。
　　至於大戶，由於多作中長線投資多認為後市仍可再升。然而，估計部分現正為有短期調整市
況的出現作部署，且行動可能已屆尾聲。其實，不少大戶於市場內的利潤主要來自利用現貨與期
貨配合對兌備式投機行為；為他們所持有的現貨於短期調整浪中不會沽出，只會將其用作保險，
於高位累積指數期貨淡倉圖利。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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