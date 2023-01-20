《午市前瞻》大市靜局惟抗跌力浮現，美團仍有沽壓宜１５０元部署

《經濟通通訊社２０日專訊》恒生指數半日收報２１８６８，升２１７點或１％，主板成交

４３２﹒１９億元。恒生中國企業指數報７４２１，升１０９點或１﹒４９％。恒生科技指數報

４５２０，升７０點或１﹒５９％。

恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及美團

（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報１１５﹒２元，升３元或２﹒６７％，成交３２﹒１６億

元；騰訊控股收報３８８﹒６元，升５﹒８元或１﹒５２％，成交２５﹒７２億元；美團收報

１６６﹒６元，升６﹒４元或４％，成交２２﹒９６億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴－

ＳＷ、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。



＊李偉傑：過年後憧憬試破２２０００＊



恒指農曆年前維持橫行走勢，成交疏落。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表

示，節日前夕成交淡靜，但近日美股弱勢，港股未有跟隨，出現明顯抗跌力。他指，美國加息預

期減弱，人民幣有支持，即使近期恒指調整期亦未有出現深跌，看好過年後憧憬內地經濟復甦，

恒指有望挑戰２２０００至２２４００。



＊美團基本面改善惟沽壓重＊



美團（０３６９０）連跌１０日後暫時止跌回升，半日升逾４％重返１００天線水平。李偉

傑指騰訊（００７００）１月初起除權，造成美團近日沽壓，未來將要面對騰訊南非大股東獲派

美團後進一步的減持壓力，但近期美團已由１９０元回落超過１５％，市場戒心減輕下引發目前

的技術反彈。

李偉傑看好美團有望受惠內地經濟復甦帶動，但市場操作令美團沽壓較重，建議有意入手的

長線投資者可待回落至１５０至１５５元部署分注吸納。他同時提醒，美團分派股份將於３月中

下旬寄發，屆時大有機會出現新一輪沽壓。（ｈｃ）

