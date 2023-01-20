  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/01/2023 12:05

《午市前瞻》大市靜局惟抗跌力浮現，美團仍有沽壓宜１５０元部署

　　《經濟通通訊社２０日專訊》恒生指數半日收報２１８６８，升２１７點或１％，主板成交
４３２﹒１９億元。恒生中國企業指數報７４２１，升１０９點或１﹒４９％。恒生科技指數報
４５２０，升７０點或１﹒５９％。
　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及美團
（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報１１５﹒２元，升３元或２﹒６７％，成交３２﹒１６億
元；騰訊控股收報３８８﹒６元，升５﹒８元或１﹒５２％，成交２５﹒７２億元；美團收報
１６６﹒６元，升６﹒４元或４％，成交２２﹒９６億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴－
ＳＷ、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。
　
＊李偉傑：過年後憧憬試破２２０００＊
　
　　恒指農曆年前維持橫行走勢，成交疏落。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表
示，節日前夕成交淡靜，但近日美股弱勢，港股未有跟隨，出現明顯抗跌力。他指，美國加息預
期減弱，人民幣有支持，即使近期恒指調整期亦未有出現深跌，看好過年後憧憬內地經濟復甦，
恒指有望挑戰２２０００至２２４００。
　
＊美團基本面改善惟沽壓重＊
　
　　美團（０３６９０）連跌１０日後暫時止跌回升，半日升逾４％重返１００天線水平。李偉
傑指騰訊（００７００）１月初起除權，造成美團近日沽壓，未來將要面對騰訊南非大股東獲派
美團後進一步的減持壓力，但近期美團已由１９０元回落超過１５％，市場戒心減輕下引發目前
的技術反彈。
　　李偉傑看好美團有望受惠內地經濟復甦帶動，但市場操作令美團沽壓較重，建議有意入手的
長線投資者可待回落至１５０至１５５元部署分注吸納。他同時提醒，美團分派股份將於３月中
下旬寄發，屆時大有機會出現新一輪沽壓。（ｈｃ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇開運大法

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS20/01/2023
【FOCUS】法百萬人大罷工　揭兩大難題待解
人氣文章財經熱話20/01/2023
發盈喜獲大行唱好兼油價創7周高　中海油中石油齊急升
人氣文章財經熱話20/01/2023
《午市前瞻》大市靜局惟抗跌力浮現 美團仍有沽壓宜150元部署
人氣文章大行報告20/01/2023
【大行炒D乜】復常要買餐飲零售股？高盛點評一表盡掌握
人氣文章開市Good Morning20/01/2023
溫鋼城料外資仍有流入港股空間　恒指最樂觀望兩萬五
人氣文章財經熱話20/01/2023
【虛幣世界】FTX有機會翻生，比特幣企穩21000美元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金