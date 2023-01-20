《真知灼見－溫灼培》淺談日通脹及新西蘭政治變化

《真知灼見》於過去２４小時，筆者認為在國際市場上有兩個因素最值得留意，分別是日本

的通脹率及新西蘭總理的突然辭職。



＊日本通脹４％如何影響日央行貨幣政策？＊



日本今早（２０日）公布１２月以消費物價指數衡量的核心年通脹率為４％，成為新４１年

高位。上述數字加上周初日本公布的同月生產物價指數高企１０﹒２％，大大增強日央行收緊貨

幣政策壓力。現在重點留意，是日本政府對企業加薪的呼籲能否成功。如今年日企顯著加薪，這

樣日央行往後才真正有空間可以收緊。一點必須理解，加息意味日本政府在利息支付上將會有所

上升。但如因工資提升導致稅收增加，這樣便可抵銷息率升對政府帶來的額外利率支出。而按利

率期貨價格變化顯示，現市場估計日央行將於７月議息會加息０﹒１％。



＊新西蘭總理辭職如何影響紐元？＊



新西蘭總理阿德恩昨天（１９日）突然宣布因私人理由辭職。雖然未見市場對這消息有太大

即時反應，紐元今早於亞洲市場仍然維持於６４美仙水平徘徊，但這消息可視為對紐元長遠走勢

不利。新西蘭雖作為美國的五眼聯盟之一，但在阿德恩執政的過去６年期間，新西蘭與中國一直

保持良好關系。不要忘記，中國是新西蘭的最大出口市場，保持良好關系對新西蘭經濟以至紐元

匯價均可視為正面因素。現在阿德恩離去，多少會帶來不穩定。就讓我們密切注視事態發展。新

西蘭將於今年１０月１４日大選。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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