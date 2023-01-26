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26/01/2023 08:25

《套期保值－蕭猷華》恒指紅盤高開，短線開始超買

　　《套期保值》首先祝各位讀者兔年大吉，財源滾滾，福兔綿延，年富一年。虎年過去，走勢
先高後低，惟跌幅收窄，全年累跌１７５７點，或７％，虎年最後一個交易日，以全日最高位收
市，上升３９３點，收報２２０４４點。經過虎年的股市震盪，兔年展望如何？料憑著內地通關
，經濟復常，刺激政策，消費復甦，海外資金預料持續流入中港巿場。另一邊廂，全球近三分一
經濟體系，特別歐美國家，今年繼續受到通脹、縮表、加息影響，預料將會錄得低經濟增長或衰
退，故此，股市「東升西落」今年或會更明顯，投資者適宜分段趁低吸納，留意受惠國策和消費
復甦板塊。
　　內地股市方面，預期兔年首個交易日能紅盤高開，乘著經濟重啟列車，內地開工率超預期，
投資者信心回升，股市估值低水，長線養老資金、保險、外資等，倉位回報已經啟動，預期內地
股市能在穩定的基礎下，逐步展開反彈浪。受惠板塊方面，投資者可留意疫後復甦板塊，食品、
啤酒、航空、酒店。此外，政策支持板塊，新能源汽車、數字經濟、綠色能源、軍工、房地產，
投資者可趁回調後，分段吸納。恒生指數今日（２６日）紅盤高開，短線開始超買，短線阻力為
２２５００點。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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