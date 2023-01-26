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26/01/2023 10:16

《異動股》小米升１０％破牛熊線兼冠藍籌，首款汽車設計圖外洩

　　《經濟通通訊社２６日專訊》小米（０１８１０）現價升９﹒７８％暫為最佳表現藍籌，報
１３﹒０２元，繼２０２１年８月以來首度突破２５０天線。以現價計，該股暫連升２日，累計
升幅１２﹒４４％。該股成交約４４７８萬股，涉資５﹒６８億元。盤中高見１３﹒０６元創近
半年新高。
　　農曆年假期間內地網上瘋傳小米汽車首款車型設計圖，車頭部分零部件的３Ｄ設計圖遭曝光
。小米公關負責人王化回應指，的確是二級供應商保密的設計文件洩密，但該供應商僅僅是為模
具打樣的供應商，洩密的文件是非常早期的招標過程的設計稿，並非最終文件；公司一定會根據
與該供應商簽訂的保密協議進行嚴肅處理。。
　　其餘手機設備股同樣造好；舜宇光學科技（０２３８２）升６﹒１７％，報１１３﹒５元，
以現價計，該股暫連升６日，累計升幅１８﹒７２％；瑞聲科技（０２０１８）升２﹒０９％，
報２２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅７﹒０６％；比亞迪電子（００２８５）升
４﹒４５％，報２８﹒１５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅８﹒２７％；高偉電子
（０１４１５）升４﹒１４％，報１５﹒０８元。
　　現時，恒生指數報２２４１２，升３６７點或升１﹒６７％，主板成交３３４﹒９１億元。
國企指數報７６２５，升１４１點或升１﹒８９％。恒生科技指數報４７１３，升１４４點或升
３﹒１６％。
　　即月期指新報２２４２９，升４４４點，高水１６點。即月國指期貨報７６３６，升１７７
點，高水１１點。即月科指期貨新報４７１２，升１６２點，高水１３點。
　　上證綜合指數報３２６４，升２４點或升０﹒７６％，成交３２９０﹒２８億元人民幣。
　　深證成份指數報１１９８０，升６７點或升０﹒５７％，成交４２００﹒８２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米（０１８１０）　　　　　　１３﹒０２元　升９﹒７８％
　　舜宇光學科技（０２３８２）　１１３﹒５０元　升６﹒１７％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　２２﹒００元　升２﹒０９％
　　比亞迪電子（００２８５）　　　２８﹒１５元　升４﹒４５％
　　高偉電子（０１４１５）　　　　１５﹒０８元　升４﹒１４％
　　丘鈦科技（０１４７８）　　　　　５﹒２０元　升３﹒５９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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