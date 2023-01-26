《異動股》小米升１０％破牛熊線兼冠藍籌，首款汽車設計圖外洩

《經濟通通訊社２６日專訊》小米（０１８１０）現價升９﹒７８％暫為最佳表現藍籌，報

１３﹒０２元，繼２０２１年８月以來首度突破２５０天線。以現價計，該股暫連升２日，累計

升幅１２﹒４４％。該股成交約４４７８萬股，涉資５﹒６８億元。盤中高見１３﹒０６元創近

半年新高。

農曆年假期間內地網上瘋傳小米汽車首款車型設計圖，車頭部分零部件的３Ｄ設計圖遭曝光

。小米公關負責人王化回應指，的確是二級供應商保密的設計文件洩密，但該供應商僅僅是為模

具打樣的供應商，洩密的文件是非常早期的招標過程的設計稿，並非最終文件；公司一定會根據

與該供應商簽訂的保密協議進行嚴肅處理。。

其餘手機設備股同樣造好；舜宇光學科技（０２３８２）升６﹒１７％，報１１３﹒５元，

以現價計，該股暫連升６日，累計升幅１８﹒７２％；瑞聲科技（０２０１８）升２﹒０９％，

報２２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅７﹒０６％；比亞迪電子（００２８５）升

４﹒４５％，報２８﹒１５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅８﹒２７％；高偉電子

（０１４１５）升４﹒１４％，報１５﹒０８元。

現時，恒生指數報２２４１２，升３６７點或升１﹒６７％，主板成交３３４﹒９１億元。

國企指數報７６２５，升１４１點或升１﹒８９％。恒生科技指數報４７１３，升１４４點或升

３﹒１６％。

即月期指新報２２４２９，升４４４點，高水１６點。即月國指期貨報７６３６，升１７７

點，高水１１點。即月科指期貨新報４７１２，升１６２點，高水１３點。

上證綜合指數報３２６４，升２４點或升０﹒７６％，成交３２９０﹒２８億元人民幣。

深證成份指數報１１９８０，升６７點或升０﹒５７％，成交４２００﹒８２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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小米（０１８１０） １３﹒０２元 升９﹒７８％

舜宇光學科技（０２３８２） １１３﹒５０元 升６﹒１７％

瑞聲科技（０２０１８） ２２﹒００元 升２﹒０９％

比亞迪電子（００２８５） ２８﹒１５元 升４﹒４５％

高偉電子（０１４１５） １５﹒０８元 升４﹒１４％

丘鈦科技（０１４７８） ５﹒２０元 升３﹒５９％

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（ｈｃ）

