《午市前瞻》紅盤高開料恒指整固後續上，小米勢強料試１４元

《經濟通通訊社２６日專訊》恒生指數半日收報２２４２６，升３８１點或１﹒７３％，主

板成交６５８﹒２２億元。恒生中國企業指數報７６３６，升１５３點或２﹒０５％。恒生科技

指數報４７１３，升１４４點或３﹒１６％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報４０４元，升１２﹒２元或３﹒１１％，成交５７﹒０７億元；

阿里巴巴－ＳＷ收報１１６﹒８元，升０﹒５元或０﹒４３％，成交３５﹒３４億元；美團收報

１７１﹒６元，升３﹒５元或２﹒０８％，成交２８﹒９４億元。小米升逾９％冠藍籌國指三大

成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴

巴－ＳＷ及美團。



＊張智威：基金大戶目標最少２４０００＊



受外圍帶動造好，兔年港股首個交易日紅盤高開３４１點，半日高見２２４７５創近１０個

月新高。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，早已預期恒指２２５００會有較大

阻力，因為２０２２年３月之後兩度嘗試突破皆未能成功，形成雙頂走勢，如今再度挑戰必定有

一定整固壓力，但看好港股有望繼續向上，因市場憧憬美國減慢加息步伐，加上基金入市主動，

大戶目標為２４０００至２５０００，故料短線２２５００以下整固後向上突破。



＊小米車再熱炒、比亞迪或被迫削價＊



農曆新年假期間小米（０１８１０）汽車首款車型設計圖疑遭外洩，主要是展示了車輛前面

和尾部等設計細節。小米公關部總經理王化發文確認，是二級供應商保密的設計文件洩密，但該

供應商僅僅是為模具打樣的供應商，洩密的文件是非常早期的招標過程的設計稿，並非最終設計

。

張智威指今次「洩密」令市場大跌眼鏡，因早前經常有小米造車的消息，但一直只聞樓梯響

，令市場憧憬消散，但今次設計圖曝光令小米汽車重獲市場關注，小米造車再度落鑊。他看好小

米乘著市場氣氛有望更進一步，今天突破２５０天線後將由阻力變支持位，並有望挑戰２０２２

年下半年高位１４﹒２８元。

特斯拉去年第四季按季、按年收入及純利均再創紀錄新高，帶動港股新能源車股炒高，比亞

迪（０１２１１）最多升超過６％及突破２５０天線。但張智威指特斯拉減價後，銷量提升但毛

利將降，減價戰開打後，認為比亞迪中長線而言或有可能被逼跟隨減價，不建議高追。（ｈｃ）

