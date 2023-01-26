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26/01/2023 09:58

張德熙料上半年金價或挑戰每盎司２０００美元，上望２５００美元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》對於國際金價走勢，金銀業貿易場理事長張德熙出席金銀業貿
易場開市儀式時表示，「感覺上去年跌哂眼鏡」，認為去年金價應挑戰每盎司２５００美元水平
，但去年美國加息速度較快，而其幅度較大，使去年金價難以預計，但料今年美聯儲的加息步伐
將會放緩，以及現時地緣政治等因素，將有利金價，料今年首兩季將首先挑戰每盎司２０００美
元水平，在突破阻力後便會很快到達每盎司２５００美元水平。
　
＊數碼黃金落地指日可待＊
　
　　他提及，金銀業貿易場的人民幣公斤條黃金，將隨著香港與內地等互聯互通加大後，活躍性
擴大，內地政府亦正促進香港政府在數碼經濟及數碼資產的發展，估計金銀業貿易場數碼黃金落
地指日可待，料監管機構將加快相關對投資者保障，亦對本港在兔年的前景充滿信心。
　　對於香港與內地通關，他表示，通關對金銀業貿易場而言相當重要，金銀業貿易場處於珠寶
業的上游，未能與內地通關造成一定程度的阻礙，使相關成本有所提升，便會把相關成整轉嫁給
消費者，估計一旦實行全面免檢疫通關，香港經濟將再現蓬勃。
　　對於南沙黃金白銀珠寶小鎮計劃，他提到，金銀業貿易場將會提供上游服務，南沙項目獲當
地政府支持，通關後會排期到內地開會。（ｂｎ）

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