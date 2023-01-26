【夜期時段】即月期指最新報２２５５４點，跌２６點，低水１３點

《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２５７２點，跌８點，高水５點

，最新報２２５５４點，跌２６點，低水１３點，合約成交６０６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７７１６點，升２點，高水９點，最新報７７０３點，跌

１１點，低水４點，合約成交２２３４張。

