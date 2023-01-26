《鍾之日記》喜迎兔年開門紅，恒指飆１１個月高

《鍾之日記》１月２６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：休市。



喜迎兔年，內地春節假期沒完，滬深股市今明仍休市，下周一（３０日）復市。率先復市的

香江魚缸在兔年首個交易日，恒指勁升５００點，創去年３月以來收市新高。

隔晚美股先跌後回升，整個農曆新年期間美股偏好，道指更連升四日，恒指兔年首個交易日

紅盤高開３４１點或１﹒５５％報２２３８６，一度升幅收窄至２８４點後再發力，午後升穿今

早高位，收市競價時段進一步走高，並以全日最高位收市。最終恒指收報２２５６６，升５２２

點或２﹒４％，創２０２２年３月１日以來近１１個月高位；國指報７７０６，升３％。科指收

報４７６３，急升４﹒３％，創２０２２年７月以來新高。

缺乏北水支持，全日成交仍有１１９５﹒５５億元。

騰訊（００７００）全日升３﹒８％，收４０６﹒８元。小米（０１８１０）的小米汽車設

計被洩密，但公司代表澄清非最終文件，全日抽升１２﹒５％，為表現最好藍籌。東方海外

（００３１６）收市挫２﹒６％，為表現最差藍籌。



＊特斯拉概念股抽升，電動車股獲炒上＊



特斯拉上季業績強勁，行政總裁馬斯克稱，客戶需求是產量兩倍，相關概念股抽上。贛鋒

（０１７７２）飆８﹒３％；敏實（００４２５）彈高６﹒２％；福耀玻璃（０３６０６）揚

４﹒４％；力勁（００５５８）勁升２０﹒２％；億和（００８３８）炒高６﹒３％。

美國電動車企特斯拉公布，截至１２月底止第四季利潤按年升５９％至３６﹒９億美元；每

股經調整盈利為１﹒１９美元，優於市場預期的１﹒１３美元；收入２４３﹒２億元，優於市場

預期的２４１﹒６億元，去年同期為１７７﹒２億元。

馬斯克指出，中國車企最努力，也最聰明，他猜想會有一家中國公司最有可能成為僅次於特

斯拉的車企。他還稱，特斯拉團隊正在中國取得勝利，公司能夠吸引到中國最優秀的人才，並希

望此情況能繼續下去。

電動車股炒上。比亞迪（０１２１１）大升６％，企上２４０元創近五個月高位；理想汽車

（０２０１５）急升１２﹒２％，為表現最好科指成份股；蔚來（０９８６６）亦升１２﹒９％

；小鵬（０９８６８）升１０﹒５％；零跑（０９８６３）升４﹒１％。

有報道稱，比亞迪是有意購買福特汽車在德國薩爾路易（Ｓａａｒｌｏｕｉｓ）工廠的１５

個投資者之一。德國最大工會周二表示，福特汽車將於２月中旬決定在歐洲裁減多少工作崗位。

《華爾街日報》周二報道稱，福特代表下周將前往中國訪問比亞迪，並討論該工廠出售事宜。比

亞迪和福特拒絕發表評論。



＊春節票房亮眼，影視股落鑊＊



貓眼專業版數據顯示，至２６日１４時２８分，２０２３年春節檔（１月２１日－１月２７

日）總票房（含預售）破５５億元人民幣。《滿江紅》、《流浪地球２》、《熊出沒．伴我「熊

芯」》分列春節檔票房前三位。其中７２歲張藝謀執導的《滿江紅》昨日（２５日）票房逾

４﹒６億元人民幣，以上映４天超過１７億元人民幣的總票房，暫時位居今年春節檔（１月２１

日至２７日）票房冠軍，亦成為其內地上映電影票房最高的一部作品。基於春節檔前五日預售票

房為近五年最高，業內預測今年春節檔的整體票房有望突破９０億。

今年「春節檔」有《流浪地球２》《滿江紅》《無名》《交換人生》《中國乒乓之絕地反擊

》《熊出沒．伴我「熊芯」》和《深海》七部影片上映，外國影片缺席。不過《中國乒乓之絕地

反擊》僅上映兩日，昨晚便宣布撤出春節檔期。７部影片背後出現了中國電影

（滬：６００９７７）、光線傳媒（深：３００２５１）、萬達電影（深：００２７３９）、博

納影業（深：００１３３０）、阿里影業（０１０６０）、貓眼娛樂（０１８９６）等頭部影視

公司的身影。

港股上市公司貓眼娛樂參與了春節檔５部影片的制作發行，另外獲大摩維持「增持」評級，

並上調今年淨利潤預測９％，目標價１２﹒６港元。貓眼娛樂全日漲３﹒３％，報１０﹒６元。

阿里影業參與出品了３部影片，惟股價無升跌。

其他影視股亦有炒作，ＩＭＡＸ ＣＨＩＮＡ（０１９７０）飆６﹒４％，閱文集團

（００７７２）升１％。



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