《廣匯論勢－鄭廣復》歐元英鎊有力試高位，加元中期可破１﹒２５

《廣匯論勢》踏入兔年，祝各位匯市炒家出入平安、心臟強健、龍馬精神、萬事勝事。

在兔年首個交易日，美匯指數仍然偏軟，１０１﹒５０心理持續受到考驗，由於聯儲局公開

市場委員會（ＦＯＭＣ）將於下周二晚（２月１日凌晨）公布議息結果，而包括副主席布蘭納德

在內的數名聯儲局官員，皆暗示接受將加息幅度降至２５基點，美元料持續受壓，美匯指數短期

試穿１０１的可能性極高，但預料１００心理大關仍屬強力支持位，一旦失守，下一重要支持位

將是９０。



＊加央行料結束加息周期＊



聯儲局傾向減慢加息步伐，昨天加拿大央行（ＢＯＣ）亦將加息幅度降至２５基點，將隔夜

利率升至４﹒５厘，但表示將會維持緊縮貨幣政策。ＢＯＣ在會後聲明中指出，目前環球通脹仍

高且廣，不少國家的通脹正在下降，但大部分是反映較低的能源價格，以及環球供應鏈改善，俄

烏戰事仍然是明顯的不確定性來源。金融狀況仍然受到抑制，但自去年１０月以來已有所放鬆，

加元相對於美元匯價表現維持穩定。

ＢＯＣ預計去年全球經濟增長約３﹒５％，但今明兩年將分別放緩至２％及２﹒５％，略高

於去年１０月份的預測。至於加國本土方面，ＢＯＣ指近期經濟表現較預期強，且需求仍然過度

。勞動力市場仍然緊絀，失業率接近歷史低位，企業表示在招聘員工方面仍然有難度。然而，愈

來愈多證據顯示，持續收緊貨幣政策正令經濟活動減慢，尤其對家庭開支。消費增長亦在去年上

半年開始放緩，房地產市場活動亦持續下滑。



＊明年通脹料返回２％目標＊



利率持續上升亦開始對經濟產生影響，消費者服務及商業投資的開支預期會減慢，而海外需

求減弱亦料對出口構成壓力。如此，整體經濟活動放緩將令供應追上需求。通脹方面，ＢＯＣ表

示短期通脹預期仍在上升，核心通脹按年仍然接近５％，但３個月的核心通脹則已下跌，反映核

心通脹己經見頂。ＢＯＣ預期，在較低的能源價格、環球供應狀況改善，以及高息對需求的影響

下，通脹率將於今年中降至約３％，明年將返回２％目標。

至於貨幣政策方面，ＢＯＣ表示，持續收緊貨幣政策是為配合限制性的貨幣利率立場，並指

假如經濟發展與貨幣政策報告的預期一致，則ＢＯＣ管理委員會預期政策利率將維持在現水平，

同時評估持續加息的影響，如有需要，管委會將會再進一步加息令通脹返回２％目標，並承諾維

持加拿大物價穩定。



＊美數據將反映通脹放緩＊



如此看來，加拿大央行將成為首個結束加息周期的主要央行。下周除ＦＯＭＣ於周二晚公布

議息結果之外，英倫銀行及歐洲央行同時亦將先後公布議息結果，預期兩家央行皆會加息半厘，

屆時英國及歐元區指標利率將分別升至４厘及３厘，進一步收窄與美元的息差，令到利率因素對

匯價的影響愈來愈低，相反，經濟基本面對匯率的影響將會逐步加大。

今晚美國商務部公布去年第四季ＧＤＰ初值，預料經年率化之後按季增長２﹒６％，低於第

三季的３﹒２％。另外，今晚亦會公布１２月耐用品訂單，預料整體按月表現由減少２﹒１％轉

為增加２﹒５％，但核心月度變幅則由升０﹒１％轉為跌０﹒２％，而去年第四季核心ＰＣＥ（

個人消費開支）初值，亦預料按季升幅由４﹒７％降至４％，數據可視為通脹進一步放緩的證據

。



＊今年市況反覆勿太固執＊



歐元兌美元近期已多次升上１﹒０９，預料短期將會嘗試突破１﹒１０心理關口，如明顯守

穩該位，整體市況亦對其有利，則後市有望挑戰１﹒１５及１﹒２０。英鎊兌美元似已重新守穩

１﹒２０，現亦升至１﹒２４，後市有力挑戰１﹒３０及１﹒３５。加元雖短暫受壓，但美元兌

加元仍維持在１﹒３４以下收市，整體走勢仍然傾向下破１﹒３３，１﹒３２則為重要支持，若

然失守，預料將會打開新的下行趨勢，簡單的量度目標亦在１﹒２５以下。我相信今年市況極為

反覆，不可能出現單邊升跌市，故在操作上勿太過固執。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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