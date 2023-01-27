《陸言堂－陳永陸》內房應成被追落後的板塊及對象

《陸言堂》兔年第一次和大家見面，先祝大家財運亨通，身體健康，心想事成。



免年首兩個交易日港股都顯著上升，恒生指數更企穩在２２０００點的水平，不過短期升幅

的確有點急，尤其是踏入２０２３年後，恒生指數並沒有出現似樣的調整，所以要提防恒指短期

有機會出現較明顯的調整，並下試２２０００點以下的水平。



不過，在恒指有機會調整的同時，一些相對落後的板塊卻有被追捧的情況，當中包括一眾內

房股今日的表現相當亮麗，其中碧桂園（０２００７）更成為今日表現最佳的藍籌股。去年１０

月至１１月份，一眾內房股之表現的確十分理想，這因為不少內房股被市場過度拋售，但當國策

出現明顯改變的時候，大家憧憬內房股會因而解決債券問題，而令不少內房股有不錯的升勢。



可是其後不少內房股相繼配股，因而令一眾內房股出現整固，同時表現落後於恒指，尤其是

當恒指在早已經重上２５０天平均線，除華潤置地（０１１０９）等有國企、央企背景的內房股

，不少民企的內房股都未重上２５０天平均線水平，故此技術走勢相對落後。１



而且，近日有數據顯示，一線城市的房價已經回穩，同時在經濟重啟下，相信內地房地產市

場應該會在第二季開始復甦，加上不少內房股已透過配股等不同方式，補充資本，加上中央政府

政策支持，內房股再出現債務危機的機會甚低，所以現水平仍然被低估，絕對值得繼續留意，同

時應該會成為被追落後的板塊及對象。《獨立股評人 陳永陸》



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