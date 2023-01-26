【外圍經濟】特斯拉季度利潤超預期，計劃盡快提高產量

《經濟通通訊社２６日專訊》特斯拉季度利潤高於預期，顯示其雖面對市場質疑，但該公司
的表現依然強勁。
特斯拉公布調整後每股純利為１﹒１９美元，高於分析師平均預估的１﹒１２美元。
特斯拉表示將盡快增產，以符合先前做出的未來多年平均年增長５０％的目標，今年有望交
付約１８０萬輛汽車。
不過，特斯拉表示，基於一些因素，公司可能會在幾年內增長得更快或更慢。（ｒｃ）
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