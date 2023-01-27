  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/01/2023 16:06

【外圍經濟】英國財相侯俊偉拒絕減稅，勢令商界及保守黨內部失望

　　《經濟通通訊社２７日專訊》英國財相侯俊偉將於周五（２７日）發表講話，透露３月１５
日春季預算部分內容。外電報道指，他將拒絕推出減稅政策，勢令商界及保守黨內部人士失望。
　　英國目前是Ｇ７唯一ＧＤＰ低於新冠疫情前的成員國，料會在今年進入經濟衰退。據報道，
侯俊偉將在演講中反駁有關英國衰落的負面情緒，強調脫歐帶來的經濟自主和機遇。他同時會指
出，控制通脹、改善生產力比減稅更有利於推動經濟增長。（ｊｆ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話27/01/2023
春節黃金周訪澳旅客回升　濠賭股獲大行祝福全線造好　邊隻可追入？
人氣文章FOCUS27/01/2023
【FOCUS】美GDP勝預期　技術效應掩暗湧
人氣文章財經熱話27/01/2023
Tesla季績勝預期股價飆升　比亞迪創5個月高　仲有哪隻車股值博？
人氣文章財經熱話27/01/2023
《午市前瞻》專家料恒指短線可見二萬三 美團可望受惠旅遊業復甦
人氣文章財經熱話27/01/2023
【或派股息？】百勝中國曾高見500元　現價減磅仍有肉食？
人氣文章大行報告27/01/2023
【大行炒D乜】三行調高金沙目標　平安好醫生遭富瑞劈價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金