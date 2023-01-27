【外圍經濟】英國財相侯俊偉拒絕減稅，勢令商界及保守黨內部失望

《經濟通通訊社２７日專訊》英國財相侯俊偉將於周五（２７日）發表講話，透露３月１５

日春季預算部分內容。外電報道指，他將拒絕推出減稅政策，勢令商界及保守黨內部人士失望。

英國目前是Ｇ７唯一ＧＤＰ低於新冠疫情前的成員國，料會在今年進入經濟衰退。據報道，

侯俊偉將在演講中反駁有關英國衰落的負面情緒，強調脫歐帶來的經濟自主和機遇。他同時會指

出，控制通脹、改善生產力比減稅更有利於推動經濟增長。（ｊｆ）

