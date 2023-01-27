【新冠感染】民建聯致函國家衛健委，倡取消過關核酸檢測

《經濟通通訊社２７日專訊》民建聯的港區人大代表致函國家衛健委，建議在香港及內地第
二階段通關安排，取消過關４８小時核酸檢測要求和配額限制。
民建聯表示，兩地疫情已逐漸緩和，核酸檢測機構數量大大減少，市民做檢測感到不便，希
望取消相關安排，促進兩地通關便利，推動經濟發展。（ｂｉ）
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