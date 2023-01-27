《品中資－羅國森》兔年發財股點評

《品中資》今日年初六（２７日），首先祝各位兔年行大運，事事順利，投資得心應手，兔

氣揚眉。最重要當然是身體健康，百毒不侵。

正如上日的品評中說，捱過虎年（苦年）之後，我們終於都虎盡金來（苦盡甘來），除了疫

情大致過去之外，經濟活動也逐步復常。更重要的是，連投資市場也重拾升軌。

踏入２０２３年之後，港股跟隨外圍市場回升，短短３個星期，港股已經升了逾一成。昨日

（２６日）是兔年首個交易日，港股不但紅盤高開兼高收，成交在北水暫停的情況下也保持約

１２００多億元，也算十分不俗了。

去年我推介的虎年發財股，成績未如理想，只靠兩隻舊經濟股挽回多少面子，現在回看，當

然是不夠決心，如果我集中推介舊經濟股，成績應該會更好的。

汲取去年的教訓，也跟隨當前的形勢，上日的品評中，我推介了另外８隻兔年的發財股，當

中只有股王騰訊（００７００）是冧莊股，其餘７隻是新推介，包括阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８），下稱阿里、美團－Ｗ（０３６９０）、京東－ＳＷ（０９６１８）、携程集團

－Ｓ（０９９６１），下稱携程、中國中免（０１８８０），下稱中免、同程旅行

（００７８０），下稱同程和中芯國際（００９８１），下稱中芯。

上日由於篇幅關係，沒有詳細點評個別發財股，今日再續。

股王騰訊應該不用多說，如果內地經濟能夠重拾活力，騰訊的廣告業務必定受惠，而她的核

心遊戲業務也開始獲批版號，加上過去兩年的削減開支，騰訊業績的低增長期應該已過，股價應

該可以跑贏大市，重振股王的風範。



＊長線基金買入阿里＊



至於阿里，隨著螞蟻的整改方案接近完成，套用我在早前的標題，「馬雲離開」，「螞蟻重

生」，而阿里也必將「復活」。近期我見不少大型基金已經重新買入阿里，應該是改變了對阿里

的悲觀看法。看來，這個勢頭不會在短期內逆轉的。

至於京東和美團，也正如我在早前的品評中所說，她們的核心業務其實都是徹頭徹尾的內部

消費，而且都很民生，尤其是美團，她的送餐業務本身就是日常必需品。

今年的推介，我特別選了３隻旅遊概念股，因為我認為，對經濟復常最敏感的股票，就是旅

遊相關的股份。過去幾年，絕大部分的休閒旅遊都因為疫情而中斷了。雖然我不認為，市場會出

現報復式的旅遊，但一定程度的一窩蜂式旅遊仍然可以預期的。

只不過，這３隻股票已經起步了，基本上，她們從去年１０月底的低位，已經大升了六至八

成，尤以携程的氣勢最勁。但如果携程今年的盈利能夠重回２０１９年的水平，即賺７０億元人

民幣，今年的市盈率也不過２４倍左右，明年會更低。

當然，這一切都決於疫情的最終走向，只要疫情過去，國與國之間的入境檢疫措施都取消，

明年全球旅遊業確實有機會回復至接近疫情前的水平。携程和同程都仍然是樂觀的。

至於中芯，我仍然相信，雖然她的芯片技術不是站在世界的最前沿，但其實不太重要，一來

中央政府會繼續扶持她；二來，以內地市場為主的中芯，單憑現在的技術水平已經有足夠的生意

，即使股價未必有爆炸性的升幅，但跑贏大市應該沒有問題的。

話得說回頭，雖然２０２３年，或我們的兔年，表面上有種欣欣向榮的感覺，但也不能不防

當中的隱憂，最主要當然是美國的息口變化。雖然美國連番加息之後，通脹有受控回落跡象，但

另一邊廂，美國又鼓吹本土化（跟全球化背道而馳），支持美國企業回流美國生產。這樣的話，

生產成本不可能會降低，也意味著通脹不可能回落到聯儲局目標水平（２％），這樣的話，美息

回落的時間或幅度都不可能太快和太多，這點始終不利於股票市場。

另外，地緣政治的風險也未能解除，除了俄烏之外，北韓也不停在搞局，中美關係時好時壞

，甚至台海局勢也不明朗，都會制約投資市場的表現。但無論如何，過去兩年實在太差了，在基

數偏低的情況下，今年的投資仍然應該可以看高一線的，再次祝願大家兔年投資順利，旗開得勝

。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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