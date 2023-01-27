《神州縱橫－凌昆》兔年前景更不明朗

《神州縱橫》中國經濟去年表現一如預期的差，ＧＤＰ增長能保三已算幸運。展望前景更難

樂觀，內外都有不少負面因素。唯一可寄望者是去年基數低，有利今年取得較好成績，但未必有

強力反彈。此外，對一些特別的新趨勢尤須多加關注。



＊民間出現信用緊縮＊



經濟大格局仍以內需疫弱為主導：零售微跌而投資只增約５％，民間投資幾無增長而房地產

投資跌一成。外貿仍是亮點，出口以人民幣計有逾一成增幅，順差更達破紀錄的８０００餘億美

元。雖然末季出口轉弱，但全年表現仍佳。更值得關注者是兩種意料不及的新趨勢，一是民間信

用緊縮，形成了微觀層次收緊，抵銷了絕大部分的政府宏觀放寬。由此亦帶來了前所罕見的現象

，如居民信貸收縮，債券基金出現拋售贖回潮，和全年居民存款暴增１７萬億等。存款暴增引來

了「超額儲蓄」的議論，實際情況比較複雜，增存包括三部分：（一）收入增加，由於經濟差收

入減這一項應非主導。（二）不敢消費，令儲蓄意向上升。樓市及其他市場（如汽車、手機）需

求呆滯便是證明。全年人均消費（尤其城市）出現了實際負增長。（二）不敢投資，引發居民資

產重組，由房地產及金融資產轉出存入銀行。這反映對前景焦慮避險意向上升。總的來說增存顯

示人民的信心急速弱化。許多內地專家已討論如何提振信心和改變負面預期，但要找到真正及根

本原因，而對症下藥來改善卻殊非易事，當中更涉及敏感的政治因素。



＊多重不利因素疊加＊



另一意外趨勢是疫情的震盪性反復。本來２０２０和武漢爆疫後防控工作做得不錯，經濟也

顯著復元，但去年情況凸變。先是在防控做得較好的上海出現大爆發，影響了出口及國際物流，

打擊了外商信心。其後第三季經濟穩步復元，誰知到了年末忽然政策逆轉，「清零政策」被清零

，對經濟造成了新的衝擊，工業增長只有１﹒３％，零售額也繼續下跌。更大的問題是令情況更

為不明，為經濟活動帶來更大的不確定性。還有其他的不利內部因素，例如前年中啟動的一系列

強化監管措施，如反壟斷、嚴管平台經濟、取締補習社等等，造成了許多產業及企業震盪，其影

響相當於微觀收緊，在去年持續發酵。同時，各種不利因素又啟動了多個產業、企業的優化結構

重組，令不少企業（包括盈利的）進行了整改，涵蓋發展路向、管理模式及組織架構等，並引致

裁員潮。最後還有筆者多次指出的政策不對頭，刺激經濟乏效的「管治失效」問題。上述各問題

都將在今年延續，再加上外部的全球經濟低迷和地緣政爭日烈等因素，令中國經濟前景更不明朗

風險更高。

《資深評論員 凌昆》



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