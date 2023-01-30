《洪視全球－洪灝》超額儲蓄加油春季行情

《洪視全球》共識過分關注和解讀春節資料，其實是不得要領。資料好就是復甦，資料差就

是更多的刺激。其實，央行資產負債表的擴張早已預示經濟周期回暖。

數據真空之際，一場投機鏖戰拉開序幕。中國的超額儲蓄被共識視作極度風險厭惡的跡象，

但在我們看來，其實是春季攻勢的動力引擎。

磨礪以須，繼續看多做多。



＊值此癸卯兔年，股市情緒與寄望將從何而來？＊



最近，中國的超額儲蓄得到了濃墨重筆的新聞關注。這些儲蓄被解讀為中國家庭囤積現金以

規避風險的跡象。的確，１７﹒８萬億元的新增儲蓄為有史以來最高，較之前三年平均每年１０

萬億元左右的規模高出約８０％。這個資料似乎暗示著極度的悲觀情緒。

但作為逆向思維的投資者，我們對中國儲蓄過剩卻抱持著截然不同的積極看法。我們相信，

這些超額儲蓄將為當前春季行情的添磚加瓦。



＊超額儲蓄是股市反彈燃料＊



中証銀行板塊的股價已觸及了一個關鍵底部，與歷史上歷次重要的市場底部相吻合。譬如，

當中証銀行指數於２０１４年１月跌至近似當前的水準時，一場牛市以及２０１５年接踵而至的

股市泡沫正悄然醞釀，翩然而至。中國的超額儲蓄和銀行的表現預示著股票的進一步上揚。

隨著家庭重啟消費，減少儲蓄，經濟將會春回大地，市場也將應聲而動。一旦儲蓄、消費、

經濟和市場之間形成良性迴圈，經濟復甦便可保持旌旗卷舒的勢頭，演繹出一種自我實現的假設

。

此外，儲蓄是中國廣義貨幣供應的重要組成部分。隨著居民儲蓄增長的放緩，Ｍ２的增長很

可能會從當前近１２％的、近年來最快的增速之一放緩。簡而言之，居民儲蓄可以為市場注入流

動性。



＊ 中國央行資產負債表正再度擴張，引領經濟周期走向復甦＊



我們注意到中國央行的資產負債表正再度擴張，這與我們自２０２２年１０月下旬以來在多

篇報告中詳盡論述的中國經濟短周期的回暖不謀而合。

頗具意味的是，央行資產負債表的變動與我們專有的ＥＹＢＹ模型密切相關，也遵循著三至

四年的周期。這些都是經濟周期信而有證且持重有力的領先指標，並且它們正同步拐頭向上。

《思睿駐港首席經濟學家 洪灝》



＊注：本文節錄自洪灝先生於１月２９日發表的《中國市場策略》報告



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