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30/01/2023 12:32

《欣勢利導－陳欣》央行暗示暫停加息，加元升勢受限

　　《欣勢利導》近日，歐美各國宣布對烏克蘭實施進一步軍事援助，令俄烏戰事繼續升溫，但
刺激避險同時並利好油價；此外，ＯＰＥＣ及ＥＩＡ等多個組織及機構預測全球原油需求將持續
回升，亦對油價產生支持。在市場看好油價前景且美元走勢疲弱等因素支持下，令加元１月以來
反覆走強。
　　但另一方面，加拿大央行上周雖一如預期加息２５個基點至４﹒５％，不過在政策聲明中表
示，經評估加息影響後，或會將利率維持在現有水平。市場認為經濟數據開始反映現時貨幣政策
正對經濟活動產生負面影響，因此預計加銀１月上調利率或為本輪緊縮周期的最後一次加息。因
市場解讀加銀此次為鴿派表態，打壓了貨幣政策的緊縮預期，進而限制加元上升空間。技術上，
美元對加元自本月高位１﹒３６８５反覆回落，呈現下跌趨勢，但因加銀貨幣政策上未能對加元
形成支持，加元匯價可能受制於１﹒３２位置，短線料於１﹒３２至１﹒３５區間整固。
《資深外匯分析師　陳欣》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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