《小傳日記》馬雲又見正大謝國民，就快合作好事近？

《小傳日記》北水過完年今日一返嚟，就沽貨不留情，趁魚缸升得多就乘機發個新年財，魚

缸被掠水全日係咁跌，完場前兩分鐘仲穿埋２２０００！今朝聰明錢聞到味，已經一窩蜂轉捧避

險藍戰士，１號仔（００００１）、２號仔（００００２）、３號仔（００００３）全日都喺升

幅榜首，相反跌市主力巴巴（０９９８８）同ＱＱ（００７００）就跌到攤攤腰，攬住一齊唔見

大約７巴仙。

巴巴今日仆直，唔知同馬雲見謝國民有無關。ＥＴ獨家報道，之前落咗嚟香江嘅馬雲最終都

低調留低過年，而呢段時間據講就馬不停蹄同本地財金界大粒癦會面，其中今日嘅重點就係唔夠

一個月入面第二次同正大集團謝國民會面。

正大係泰國最大商業集團，１９２１年至今成立過百年，由謝易初和謝少飛兩兄弟創立，最

初係種業公司，隨後再開始出埋動物飼料，慢慢就越做越大，如今係涉獵零售、電信、農業、地

產等等嘅綜合企業。

正大最出名嘅就係佢係改革開放之後第一間喺神州做生意嘅外資企業，當時鄧小平、江澤民

、胡錦濤等等國家領導人，以至如今國家主席習近平都有親自接見過現任資深董事長謝國民。正

大同神州商界關係都千絲萬縷，如今都仲係平保（０２３１８）同中信（００２６７）嘅大股東

。

講返馬雲，今個月初已經去過曼谷，當時謝國民親自招呼佢，據講排場相當之勁。正大同阿

里早有關連，２０１６年巴巴、螞蟻就同正大簽過戰略合作協議，喺農業、電商、金融、物流、

零售等等方面合作，其中重點就希望打造泰國版支付寶。

馬雲同正大方面有咩合作都仲係孖屐猜測之中，雖然正大係綜合企業，不過至今都係農業為

主，之前成日有傳馬雲周圍考察農業，如果要去泰國考察農業都係有可能。另一個重點就係，正

大一向都同神州國企有關係，馬雲真係同佢合作都算真係「光明正大」呀，請請！



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