《真知灼見－溫灼培》為本周聯儲局議息會作部署

《真知灼見》本周四（２日）聯儲局議息會肯定是市場焦點。加息２５基點、暗示加息周期

見頂等基本上是市場對是次議息會的共識。當然，假若聯儲局出乎市場意料之外揚言加息周期未

完結，屆時幾可肯定將會對美元帶來突如其來的抽升。但倘往前看，面對１月綜合採購經理指數

（ＰＭＩ）只有４６﹒６指數點，低於５０點的盛衰分界線顯示經濟在收縮，加上隨著美國政府

債務上限見頂，或會限制拜登政府於今年上半年的開支，從而限制美國經濟發展，相信就是聯儲

局加息周期未見頂，料也離頂不遠。換言之，倘鮑威爾真的出乎市場意料之外揚言還要加息，並

導致美元反彈，這可能只是給予投資者一個高沽美元機會。



＊全球相繼去美元化＊



至於全球去美元化似乎有愈演愈烈情況。繼１月３日「上海合作組織」的跨境人民幣服務中

心平台正式投入服務，標誌著這個佔全球四成人口的區域正逐步減少對美元依賴，於１月１６日

的達沃斯經濟論壇上，沙特阿拉伯財政大臣表示對美元以外貨幣進行貿易結算持開放態度，這難

免牽起市場對石油美元終結的想法。更有趣是，於農曆年期間，巴西與阿根廷也表示有意建立南

美洲共同貨幣擺脫對美元依賴。雖然南美洲共同貨幣只屬構思，但多少反映出全球去美元化的意

向。相信這才是現今真正導致美元走弱的主因。料美匯指數跌破１００指數點只是時間問題。



＊黃金受追捧因市場對美元失信心＊



儘管全球正進行去美元化，但現今美元仍是全球最主要貨幣。在這過程中，人民幣或會受惠

使其地位有所提升，但仍難真正取替美元位置。所以當市場對美元失信心，又找不到替代品之際

，成為黃金受追捧的原因。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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