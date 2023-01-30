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30/01/2023 13:43

《股語有云－古添力》創科主打歐美市場易賺錢，中線挑戰１７１銀

　　《股語有云》本欄兔年首次同大家見面，添力先祝各位兔年股運亨通！今日揀選創科實業
（００６６９），冀望該股兔年有好表現。
　　創科實業主要從事電動工具、電動工具配件、戶外園藝工具及戶外園藝工具配件銷售；以及
地板護理產品及地板護理配件銷售。截至２０２２年６月底止半年度，創科股東應佔溢利增逾
１０％至５﹒７８億美元。
　　期內，創科整體毛利增加１１﹒４％至２７﹒４７億美元，毛利率上升０﹒５個百分點至
３９﹒１％；集團營業額增長１０％至７０﹒３４億美元，佔總營業額逾９３％的電動工具，分
部溢利增長１４﹒４％至６﹒４６億美元；於２０２２年６月３０日，集團擁有現金及現金等值
共１２﹒７４億美元，借款總額３３﹒９２億美元。
　　翻查資料，截至去年６月３０止半年度，創科近９２％營業額來自北美洲及歐洲。添力認為
，該等地區之利潤相對亞洲等地方顯著，即是說，賺錢相對容易。
　
＊資金續流入，首站目標價１３０銀＊
　
　　根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５天有逾２﹒３７億元淨流入創科實業，過
去一個月有逾５﹒６億元淨流入，過去三個月更有逾２３﹒６億元淨流入。
　　技術走勢方面，創科今日走勢現小陽燭，１０天線剛升越２５０天線出現黃金交叉利好訊號
，２０天線、５０天線及１００天線整齊向上排列，９ＲＳＩ回升至６０水平，而且現價係早前
創１０５﹒４銀近期新高調整後，連續兩日重站２５０天線之上，建議投資者於現價約
９９﹒９５銀買入，首站目標價為去年１月至４月橫行區阻力約１３０銀，次站為２０２１年
１２月高位約１７１銀，升越此關以２０２１年８月高位１７７銀為最終獲利目標，跌穿９０銀
止蝕。《古添力》（本欄逢周一、三刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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