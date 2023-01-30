《缸邊隨筆－石鏡泉》之後買乜好

《缸邊隨筆》中港股市的２０２２年１１月１日起上升，已升了近三個月，現時要買乜好？



未買之前，先研判大勢，中港股市現已是在升市中的哪一階段，才可估計之後股市怎走。



國內的國泰君安證券於２０２３年１月１６日有個好分折：



對於擴內需政策的預期交易或將延續。短期來看，由於經濟數據在１、２月份可能缺乏驗證

，市場對於政策預期的交易可能仍會延續。此外，港股大多數企業都與國內經濟和內需相關，而

與出口關聯度較低。政策端在擴內需層面的邊際變化，例如地產需求端、居民大宗消費等，仍將

是港股市場短期的主導因素之一。在此過程中，政策出台的節奏和力度或不及預期，可能導致相

關行業出現階段性調整。策略上，現階段建議分散籌碼、逢低加倉，或可取得較高的勝率和期望

收益。



目前處於港股牛市「三級火箭」第二階段，未來仍有較大修復空間。第一階段，１１月以來

，恒指從估值陷阱轉換至價值窪地，也就是到達兩萬點附近，這個過程已經結束。到了第二階段

，海外流動性在加速修復，同時國內疫情衝擊影響已過至暗時刻，有望開啟經濟復甦之路，預計

短期上漲空間為４％至９％。第三階段，仍可期待宏觀條件改善後所帶來的恒指盈利增速預期上

修，將打開港股進一步上升空間。



＊內資：醫藥、製造業、互聯網＊



這次升市，資金來自外資和內資。他們的買賣重點不一樣，但都有一個共通點，就是買了是

為有利潤時就沽。他們進銳退速，轉身一慢就會吃虧。國內的國信證券於２０２３年１月１５日

有個很好的外資和內資布局情況，投資者買賣前先看看雙方陣勢然後決定買哪個板塊。



２０２３年開年以來，按照港股通淨買入佔流動股本的比例來看，股價上漲最受內資驅動的

一級板塊有醫藥生物、電力設備、基礎化工、石油石化、計算機；按照港股通淨買入佔成交量的

比例來看，股價上漲最受內資驅動的板塊有家用電器、美容護理、石油石化、建築材料、商貿零

售。



內資流入速度最快的二級行業是數字媒體。醫藥生物中，醫療服務和中藥兩個二級板塊受益

於內資流入的程度較大。



＊外資：消費、製造業、中小內銀＊



２０２３年開年以來，以外資券商淨增持股量佔流通股本的比例來看，板塊受益於外資流入

程度最大的板塊有社會服務、機械設備、有色金屬、家用電器、電子；以外資券商淨增持股量佔

成交量的比例來看，受益於外資流入程度最大的板塊有機械設備、電子、家用電器、環保、石油

石化。



二級板塊中，外資流入速度較快的有酒店餐飲、遊戲、計算機設備、股份制銀行等。



＊共識：家電 石油 計算機 遊戲 醫療服務＊



一級板塊中，內外資共同看好的有家用電器、石油石化、計算機；關注程度均不高的板塊是

紡織服飾和綜合。



二級板塊中，內外資共同看好的有遊戲和醫療服務；在看空方面，外資和內資沒有形成共識

。



＊分歧：製造業 金融 互聯網 消費 硬件科技＊



一級板塊中，內資快速買入，而外資正在賣出的，主要是電力設備和商貿零售兩個板塊。內

資正在賣出，但是外資流入速度比較快的，主要是機械設備、電子、有色金屬、鋼鐵等板塊。



二級板塊中，內資看好，但是外資賣出的，主要是航空機場、醫藥商業（互聯網電商為主）

、數字媒體、保險、中藥、生物製品。內資正賣出，但外資買入速度較快的有股份制銀行、光學

光電子、證券、半導體、汽車零部件、工業金屬、電力。



＊空頭：平倉仍在進行中＊



國信證券認為，做空的力量主要是外資。在空頭倉位方面，２０２３年以來空頭平倉量較大

的一級板塊有綜合、公用事業、煤炭、環保、傳媒、房地產、社會服務、鋼鐵；平倉速度較快的

二級板塊有互聯網電商、個護用品、股份制銀行、電力、紡織製造等板塊。



選好板塊後，就選股。無論是外資或內資，都不會買太小型之股，因為他們成交少，入貨走

貨不易，日成交在億元幾上者，才可易進出，這個成交額，可在《經濟通》查到。在每個板塊中

，除有特殊消息刺激外，買前三的龍頭股便可。另個要查的，是有關股票的盈利前景。今時環球

經濟有下行壓力，無盈利的股票，易受壓，能派息３﹒５厘上的更好。



一言括之，今年買股，要看股之實力（盈利、派息），再不能只講前景，市夢率更不可取了

。《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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