恒指半日低收２８０點，舜宇收跌５％，比亞迪逆市升３％

《經濟通通訊社３１日專訊》美國聯儲局、歐洲央行及英倫銀行議息在即，美股下跌，港股

跟隨向下，恒生指數半日收報２１７８９，跌２８０點或１﹒２７％，主板成交８７７﹒４８億

元。恒生中國企業指數報７４０１，跌９４點或１﹒２７％。恒生科技指數報４５０７，跌７２

點或１﹒５９％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３７６﹒４元，跌１０﹒８元或２﹒７９％，成交１１６﹒４２

億元；阿里巴巴－ＳＷ收報１０６﹒５元，跌２﹒５元或２﹒２９％，成交４３﹒０３億元；美

團收報１７１﹒８元，跌１﹒７元或０﹒９８％，成交２６﹒１３億元。國指三大成交股份依次

為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美

團。

舜宇光學科技（０２３８２）收跌４﹒７５％，報１０４﹒３元，該股成交約５２７萬股，

涉資５﹒６０億元，盤中高見１１０﹒５元，最低見１０３﹒７元；中國生物製藥

（０１１７７）跌３﹒９７％，收報４﹒６元；中聯通（００７６２）跌３﹒９６％，收報

５﹒３３元；中升控股（００８８１）跌３﹒８１％，收報４４﹒２元；藥明生物

（０２２６９）跌３﹒８１％，收報６４﹒４５元。

另外，比亞迪（０１２１１）逆市收升３﹒１７％，報２４７﹒２元，該股成交約６８５萬

股，涉資１６﹒９３億元，盤中高見２５１元，最低見２４２﹒６元。（ｋｙ）

