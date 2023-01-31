恒指半日低收２８０點，舜宇收跌５％，比亞迪逆市升３％

《經濟通通訊社３１日專訊》美國聯儲局、歐洲央行及英倫銀行議息在即，美股下跌，港股
跟隨向下，恒生指數半日收報２１７８９，跌２８０點或１﹒２７％，主板成交８７７﹒４８億
元。恒生中國企業指數報７４０１，跌９４點或１﹒２７％。恒生科技指數報４５０７，跌７２
點或１﹒５９％。
恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３７６﹒４元，跌１０﹒８元或２﹒７９％，成交１１６﹒４２
億元；阿里巴巴－ＳＷ收報１０６﹒５元，跌２﹒５元或２﹒２９％，成交４３﹒０３億元；美
團收報１７１﹒８元，跌１﹒７元或０﹒９８％，成交２６﹒１３億元。國指三大成交股份依次
為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美
團。
舜宇光學科技（０２３８２）收跌４﹒７５％，報１０４﹒３元，該股成交約５２７萬股，
涉資５﹒６０億元，盤中高見１１０﹒５元，最低見１０３﹒７元；中國生物製藥
（０１１７７）跌３﹒９７％，收報４﹒６元；中聯通（００７６２）跌３﹒９６％，收報
５﹒３３元；中升控股（００８８１）跌３﹒８１％，收報４４﹒２元；藥明生物
（０２２６９）跌３﹒８１％，收報６４﹒４５元。
另外，比亞迪（０１２１１）逆市收升３﹒１７％，報２４７﹒２元，該股成交約６８５萬
股，涉資１６﹒９３億元，盤中高見２５１元，最低見２４２﹒６元。（ｋｙ）
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