【國際要聞】孤狼自殺式襲擊巴基斯坦清真寺，至少６１死１５７傷

《經濟通通訊社３１日專訊》巴基斯坦鄰近阿富汗的白沙瓦一座清真寺，周一（３０日）遭

遇孤狼自殺式炸彈襲擊，至少造成６１人死１５７人傷，大部分死傷者為軍警人員。巴基斯坦塔

利班（巴塔）宣稱對事件負責。

目擊者表示，１名自殺式恐怖分子發動襲擊，當時清真寺內約有２６０人，大部分是警方和

軍隊人員。巴塔去年１１月底宣布，取消與巴國政府達成的停火協定，並命令其成員在全國發動

襲擊。（ｊｆ）

