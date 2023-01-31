【國際要聞】布魯塞爾歐委會總部外地鐵站血案，刀手傷３人後被捕

《經濟通通訊社３１日專訊》比利時布魯塞爾歐盟委員會總部附近一個地鐵站，周一（３０

日）傍晚遭一名男子持刀施襲，３人受傷，刀手在現場被拘捕。事發現場位於舒曼地鐵站，被捕

男子年約３０歲，警方暫未查明是否屬恐襲。歐委會主席米歇爾對傷者表示慰問，並向警方致謝

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