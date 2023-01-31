【國際要聞】美國政府將於５月１１日結束新冠疫情緊急狀態

《經濟通通訊社３１日專訊》美國政府表示，將於５月１１日結束兩項新冠疫情緊急狀態。

美國政府在相關法案的政策聲明中表示，國家緊急狀態和公共衛生緊急狀態措施將延長至５

月１１日，屆時將會一併取消。

分析認為此舉有里程碑意義。拜登政府上任後最初幾周，疫情防控曾是工作重點，如今疫情

應對逐漸轉向幕後。（ｒｃ）

