【北水炒Ｄ乜】淨流出６３﹒２億元，買美團沽沽騰訊

《經濟通通訊社３１日專訊》今日恒指高開１２０點，報２２１９０點。最高升２１４點報

２２２８４點，最低跌４３８點報２１６３１點。恒指收報２１８４２點，跌２２７點或

１﹒０３％。

北水全日淨流出６３﹒２億元，減少８﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是美團

（０３６９０）、中國石油股份（００８５７）、洛陽鉬業（０３９９３）；淨賣出最多的依次

是騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）、建設銀行（００９３９）。

主板成交１７３８﹒２２億元減少１４﹒５％。其中港股通成交４１３﹒１億元，佔總成交

２３﹒８％。

美團升０﹒６３％報１７４﹒６元，北水淨買入３﹒６億元；中國石油股份跌０﹒２４％報

４﹒１７元，北水淨買入２﹒９億元；洛陽鉬業升２﹒９６％報４﹒５２元，北水淨買入１﹒６

億元。

騰訊控股跌１﹒２９％報３８２﹒２元，北水淨賣出２０﹒４億元；香港交易所跌２％報

３５２﹒４元，北水淨賣出９﹒１億元；建設銀行跌１﹒１７％報５﹒０８元，北水淨賣出

６﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ３﹒５６

中國石油股份 （００８５７） ２﹒９１

洛陽鉬業 （０３９９３） １﹒５９

小米集團 （０１８１０） １﹒１１

中國海洋石油 （００８８３） ０﹒５５

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －２０﹒４４

香港交易所 （００３８８） －９﹒０８

建設銀行 （００９３９） －６﹒７０

舜宇光學科技 （０２３８２） －２﹒９２

工商銀行 （０１３９８） －１﹒４７

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