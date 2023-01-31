去年第四季負資產按揭急增，金管局：銀行按揭業務風險可控

《經濟通通訊社３１日專訊》金管局今日公布，負資產住宅按揭貸款宗數由去年第三季末的

５３３宗，大增至第四季末的１２１６４宗，增幅達２１﹒８倍，涉及金額亦由３０﹒０６億元

增至６６２﹒５２億元。

金管局副總裁阮國恒回覆傳媒查詢時表示，２０２２年第四季負資產住宅按揭貸款宗數大幅

上升，主要是因為住宅樓價去年首三季下跌８﹒５％後，第四季再跌７﹒７％所致。

他指出，這些負資產個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款和按揭保險計劃下的貸款，這些貸款

的按揭成數一般較高，當中以按揭保險計劃下的貸款所佔比例較大。按揭保險計劃的原意，是按

風險為本原則幫助市民置業。計劃對申請人的還款能力有嚴謹要求，申請人需要符合特定資格，

包括以５０％為上限的供款與入息比率，亦須符合銀行壓力測試。



＊按揭保險計劃下貸款拖欠比率僅０﹒０１％＊



他補充，如果要敘造超過八成樓價的按揭保險，按保計劃對申請人更設有額外的要求，包括

必須為首次置業及固定受薪人士。值得指出的是，按揭保險計劃下的貸款最新拖欠比率只有

０﹒０１％，比銀行業整體按揭貸款的拖欠比率（２０２２年１２月底為０﹒０６％）更低，顯

示按揭保險計劃下的貸款質素十分良好，銀行按揭業務風險可控。（ｂｎ）

