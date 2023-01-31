《股壇解碼－戴名》美經濟觸底回升，九倉（００００４）希望幻滅

《股壇解碼》美國１月密歇根大學消費者信心指數終值大幅上升至６４﹒９， 加上美國上

月成屋簽約銷售指數按月反彈，扭轉連續６個月的下滑趨勢，數據顯示消費者已逐漸適應加息環

境，經濟增長亦有機會重新加速，市場繼續憧憬本次加息輕微並且放慢腳步可能言之尚早，由於

數據有見底回升的跡象，就算這次只加息０﹒２５％也可能在下次加息０﹒５％或以上，投資者

勿過早看淡美國經濟，美股短線仍然看好。



＊烽煙四起＊



北約秘書長斯托爾滕貝格周日（２９日）抵達南韓訪問，而美國防長奧斯汀亦預計於本周一

（３０日）抵達首爾展開南韓和菲律賓的訪問行程，並於周二（３１日）與南韓防長李鐘燮舉行

會談，相信會談內容將與俄羅斯和北韓問題有關，加上美國新任眾議院議長麥卡錫可能於今年４

月１０日（台灣關係法）生效日訪台，雖然之前佩洛西也有訪台，但一個現任重磅政治人物在一

個敏感時刻訪台可能對中國的底線作出測試，而媒體報導隨行人選中很可能包括特朗普這個惹火

人物，如果傳聞屬實，兩岸局勢可能瞬間升溫，空穴來風未必無因，投資者留意這兩個月共和黨

以至美國對華態度有否改變。



＊連番打擊＊



國內春節前後交投淡靜，市場沒有重磅消息發布，但網上傳聞Ｔｅｓｌａ繼上海，柏林後另

一超級廠房將落戶印尼，由於Ｔｅｓｌａ在市場上具有相當的指導性，消息落實將利好印尼的經

濟復甦，連帶其他東南亞國家都會受惠，在ＣＯＶＩＤ疫情期間，從中國國內轉移東南亞國家的

生產線比比皆是，生產線周邊的連帶效應估計在今年下半年才會體現出來，但可以肯定的是中國

的製造業將受沉重打擊。



＊粉飾太平＊



上周恒指紅盤高開，加上臨近結算，多個數據皆差強人意，夾淡倉行為明顯，恒指期權購沽

比例７０：３０，新建２１０００點倉位應為ｓｈｏｒｔ ｃａｌｌ倉，加上之前２００００點

馬鞍倉開始轉單邊，投資者小心提防大盤短線下試２００００至２１０００點之間，另一方面牛

熊證街貨比例升至４３：５７的比例，香港去年（２０２２年）的樓價指數全年累計跌超過

１５％，創近五年半新低，通關後的國內訪客平均只有１萬多一天不足以刺激仍然低迷的零售市

場，加上香港的貨幣儲備（外匯儲備除外）從８０００多億下降至不到７０００億，再扣除財政

司預估的１３００億的赤字，２０２３至２４年財政年度的儲備只有５０００多億，假設全民派

送１萬的消費券，香港的貨幣儲備將只餘５０００億左右，根本就應付不了政府之前公布的多個

基建項目，情況持續下將影響信貸評級，香港現時迫在眉睫的是如何吸引資金和刺激經濟，如果

只顧眼前而貿然加稅將徹底摧毀了香港簡單而較低的稅制，這樣的環境下外資還會重來嗎？



＊股票簡評＊



九龍倉集團（００００４）主要從事物業投資、物業發展、酒店和物流業務，物業投資組合

主要包括商場、寫字樓和服務式住宅、物業發展則以收購、發展、設計、興建和銷售為主，地區

方面則集中於香港及中國內地，九龍倉集團在香港最具標誌性的物業首推尖沙咀海港城莫屬，新

冠疫情期間來港游客大幅減少，大部分商舖面對業務被封的尷尬局面，而集團本身亦沒有與租客

共渡時艱的措施出台，結果眾多一線品牌相繼出現搬舖潮，從龍頭位置轉移到較偏僻位置，當中

最為人印象深刻的非Ｇ２０００約滿前４天被封租莫屬，海港城亦曾經有商戶發起罷市表達對集

團的不滿，本地經濟下滑加上缺乏北水支撐，本地住宅物業發展業務的收益自然亦大受打擊，國

內業務同樣面對後疫情時期的經濟復甦問題，加上通關以後的訪港旅客不如預期，據媒體報導農

曆年期間的每天國內訪港旅客人數只有約１萬多人次，與預期的客似雲來出現明顯的落差，相信

在租金下調和空置率急升的強大壓力下，九龍倉集團的下半年業績將以錄得虧損作終結，全年業

績相信會是輕微利潤或虧損，在通關救經濟的希望幻滅的情況下，投資者現階段不宜買入，可在

１６﹒５元附近吸訥。《資深市場人士 戴名》



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