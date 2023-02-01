《窩輪豪情－梁業豪》牛熊證圖利策略以造淡為主

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、電

訊業與非必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為

商湯（０００２０）、比亞迪股份（０１２１１）與創科實業（００６６９），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份

，則宜首選ＥＳＲ（０１８２１）、九龍倉（００００４）與國泰航空（００２９３）。

上周本欄建議大家停止持有指數牛證圖利，不博最後一分利潤。其後圖表形勢逐漸轉淡，無

論是超短線投機者或短線投機者，都應改以持有恒指牛證為主要圖利策略。觀乎過去兩個交易日

淡友大戶反攻時的積極程度，短期後市進一步向淡的機會較大。只要指數期貨日線圖形勢維持偏

淡、向淡或顯著向淡，於牛熊證市場內，短線投機工具應只算指數熊證。至於超短線投機，則只

會於日線圖形勢偏淡或更佳時，才會伺機小注，依小時圖訊號指示，持有指數牛證圖利，但應見

利即收。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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