《談國論企－黎偉成》製造業生產新訂單再擴景佳

《談國論企》中國製造業採購經理指數ＰＭＩ，於２０２３年１月份完完全全扭轉２０２２

年四季度的收縮，特別是新訂單有明顯的增長，使生產重新回復至擴張之態，而主要原材料購進

價格確保產品出廠價持續相對穩勢，該使製造企業有更強的接單能力，加上原材料庫存開始增加

，均有良性的啟示。國家奮力擴大國內需求，和強有力的爭取環球各地的政治、經貿合作，有助

國民經濟加大恢復力度和重納穩中有進的發展軌道。



＊新訂單全面回升強化製造業的生產需求＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，製造業經理採購指數ＰＭＩ於２０２３年１月份明

顯回升至５０﹒１（見表）的略越臨界點５０水平，環比回升３﹒１個百分點，相對於２０２２

年１２月份４７環比下降１個百分點、１１月份環比回落１﹒９個百分點，情況有明顯改善，特

別是製造業所接的（一）整體新訂單，止住不斷縮減劣態，分類指數於２０２３年１月份環比大

幅增長整整７個百分點，和回升至５０﹒９的重越臨界點的佳境，當然遠較２０２２年１２月份

僅達４３﹒９環比大幅回落２﹒５個百分點的表現理想得多。

製造業的新訂單由收縮迅轉擴張，乃受到多個接單來源有不同程度的提升，如（Ｉ）出口新

訂單分類指數於２０２３年１月份環比回升１﹒９個百分點至４６﹒１，但未來一段時間不易有

持續明顯好轉趨向，乃因（ｉ）美國的經濟受到疫情、高息和高通脹等壓力不淺，使勞工的收入

增長不斷放慢，消費購物的意欲也就日見薄弱。美國聯邦儲備局前主席格林斯潘於２０２３年１

月３日，更提出警告：央行現時的收緊貨幣政策策略和做法，使「經濟衰退是唯一的答案」，和

（ｉｉ）歐洲面對油氣、糧食等供應不足，經濟實難重振。

及（ＩＩ）進口訂單，分類指數於是２０２３年１月份回升３個百分點，而達到４６﹒７。

相信中國的內需在政策的支持底下會逐步增加，並不斷強化進口訂單的增長力度。

凡此，使製造業（ＩＩＩ）在手訂單於月份環比回升２﹒４個百分點，達致至４４﹒５。

正因為新訂單整體回升，故製造業的（二）生產，亦受惠不淺，分類指數於２０２３年１月

份受到新訂單尤其是出口新訂單支持，重新回至接近擴張的水平：分類指數於是２０２３年１月

份達４９﹒８，環比增長５﹒２個百分點，相對於２０２２年１２月份僅４４﹒６，環比回落

３﹒２個百分點，情況要好得多。



＊原材料購進及出廠價格顯製造業無優勢＊



還有其他良性因素，為：（三）生產成本和銷售價格之反覆回落，現價對製造業的接訂單、

生產未有利好的影響，其中（１）出廠價格，分類指數於２０２３年１月份環比反而上升０﹒６

個百分點至５２﹒２，較新訂單的５０﹒１要高２﹒１個百分點，而（２）主要原材料購進價格

分類指數於是月略為回升０﹒６個百分點，處５２﹒２，也未能使出廠受壓，環比更溫和的回落

，有利於改善企業所生產的商品外銷競爭力。

凡此，為製造業的生產經營活動預期指數回升３﹒７個百分點至５５﹒６。

預期製造業在未來一段時間的接單和生產情況會相對反覆，因歐美疫情、政經仍面對不少壓

力，而中國經濟在２０２３年料會先走弱而後轉強。特別是今年一季度，會繼續受環球疫情多變

、地緣政局混亂、高息高通脹甚至美國衰退等問題所拖累，惟中央經濟工作會議力挺的「堅持穩

中求進的工作基調，全面貫徹新發展理念」政策和措施，會陸續發揮正面和良性的作用與效應，

國內生產總值ＧＤＰ全年增長或達４﹒５５％。是為相當理想表現矣。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



指數 月環比（個分點）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１月╱２０２３ ５０﹒１ ３﹒１

１２月╱２０２２ ４７ －１

１１月╱２０２２ ４８ －１﹒２

１０月╱２０２２ ４９﹒２ －０﹒９

９月╱２０２２ ５０﹒１ ０﹒７

８月╱２０２２ ４９﹒４ ０﹒４

７月╱２０２２ ４９ －１﹒２

６月╱２０２２ ５０﹒２ ０﹒６

５月╱２０２２ ４９﹒６ ２﹒２

４月╱２０２２ ４７﹒４ －２﹒１

３月╱２０２２ ４９﹒５ －０﹒７

２月╱２０２２ ５０﹒２ ０﹒１

１月╱２０２２ ５０﹒１ －０﹒２

１２月╱２０２１ ５０﹒３ ０﹒２

１２月╱２０２０ ５１﹒９ －０﹒２

１２月╱２０１９ ５２﹒２ 持平

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

