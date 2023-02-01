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01/02/2023 10:32

《異動股》正大國際飆升３１％，三日曾飆逾８倍

　　《經濟通通訊社１日專訊》由謝國民長子謝吉人任董事長的正大企業國際（０３８３９）現
價升３０﹒７７％，報６﹒１２元，該股成交約１７６５萬股，涉資１﹒１１億元，盤中高見
６﹒９８元，最低見５﹒２９元，正大國際已是第三日爆升，一度急升４９％，高見６﹒９８元
，三日計，更一度累升逾８倍。阿里（０９９８８）升０﹒１９％，報１０７﹒８元。
　　據最新年報資料，正大企業國際主要從事生化、工業業務，由正大集團持有５３﹒１％股權
，伊藤忠商事株式會社持股２５％。
　　阿里巴巴創辦人馬雲低調在港過新春，據悉，馬雲近期再與泰國首富、正大集團
（Ｃｈａｒｏｅｎ　Ｐｏｋｐｈａｎｄ　Ｇｒｏｕｐ）資深董事長謝國民會面。
　　現時，恒生指數報２１７４６，跌９６點或跌０﹒４４％，主板成交４５６﹒９７億元。國
企指數報７４２６，升１點或升０﹒０３％。恒生科技指數報４５４６，升３點或升０﹒０９％

　　即月期指新報２１８２６，跌７６點，高水８０點。即月國指期貨報７４５９，升５點，高
水３２點。即月科指期貨新報４５５５，升１點，高水８點。
　　上證綜合指數報３２５３，跌２點或跌０﹒０７％，成交１５７４﹒４８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０１９，升１８點或升０﹒１６％，成交１００９﹒７２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　正大企業國際（０３８３９）　　６﹒１２元　升３０﹒７７％
　　阿里（０９９８８）　　　　　１０７﹒８元　　升０﹒１９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｋｙ）

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