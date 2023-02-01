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01/02/2023 13:54

《股語有云－古添力》美團毛利增長不俗，股價有望挑戰２７０銀

　　《股語有云》美團（０３６９０）主要於內地提供平台及採用技術連接消費者及商家，提供
包括餐飲外賣、到店餐飲、酒店及旅遊預訂等服務。
　　截至２０２２年９月底止，美團三個月業績轉虧為盈，錄得股東應佔溢利逾１２億人仔，營
業額增逾２８％至逾６２６億人仔；整體毛利增長７１﹒７％至逾１８５億人仔，毛利率上升
７﹒５個百分點至２９﹒６％。
　　期內，佔總營業額７４％的核心本地商業業務，經營溢利增長１﹒２倍至９３﹒２１億人仔
，營業額增２４﹒６％至逾４６３億人仔；而佔總營業額２６％的新業務，經營虧損收窄至
６７﹒７１億人仔，而營業額增長近４０％至１６２﹒９１億人仔。
　
＊三個月有１２８億元淨流入＊
　
　　於２０２２年９月３０日，集團之現金及現金等價物和短期理財投資分別為２３２﹒５７億
人仔及８８２﹒６１億人仔，而借款總額為２６７﹒６６億人仔，另有租賃負債５０﹒８９億人
仔。
　　根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５天有逾１１億元淨流入美團，過去一個月
有逾４３億元淨流入，過去三個月更有逾１２８億元淨流入。
　　技術走勢方面，日線圖顯示，該股今日現小陽燭，１０天線掉頭向上，１０天線與５０天線
幾近重疊，９ＲＳＩ處於６１水平，添力建議於現價約１７９﹒３銀買入，首站１９０銀，次站
以去年２月高位２３５銀為目標，升穿有望挑戰２７０銀，跌穿１６３銀止蝕，此為１００天線
所在。　《古添力》（本欄逢周一、三刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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