《廣匯論勢－鄭廣復》英鎊直盤呈雙頂，揸歐鎊交叉盤風險較低

《廣匯論勢》早前看到一則報道，指有「聯儲局傳聲筒」之稱的華日記者Ｎｉｃｋ

Ｔｉｍｉｒａｏｓ表示，聯儲局正討論薪酬或失業率下降是否推高通脹的因素。看了真的「Ｏ晒

嘴」，聯儲局會不知道高通脹從何而來？「通脹」，通貨膨脹也；「通貨」，貨幣也，「通貨膨

脹」乃「貨幣膨脹」也，貨幣膨脹所指的就是貨幣供應量增加，透過美國財政部發債、聯儲局買

債，向銀行體系注入資金。



＊高通脹因收水太慢＊



當然，始於２０２０年下半年的高通脹並非全因環球央行大量「放水」，若非新冠疫情導致

供應鏈受阻、資金鏈斷裂，央行亦無需泵水，為受影響的企業、家庭及個人提供援助。不過，問

題在於疫情後期，央行收水收得太慢，而且美國財金官員亦錯判了通脹發展。

２０２２年６月，美國財長耶倫接受ＣＮＮ訪問時承認，她在２０２１年３月表示，通脹只

有輕微風險，並且可控的說法是錯的。當時一些不可測及對經濟產生巨大震盪的因素，推升了能

源及食品價格，並令供應出現樽頸，嚴重打擊了經濟表現，對此耶倫表示當時她並未完全了解，

但現在（去年６月）知道了！這或許就是市場不太相信美國財金官員對通脹前景的看法，令市場

與聯儲局對加息幅度的預測出現分歧。



＊縮表措施龜速前行＊



美國財政部數據顯示，２０２０年的發債規模大增，與２０１９年比較急增逾４﹒２萬億美

元，２０１９、２０１８及２０１３年每年發債額度僅略超過１萬億美元，２０１７及２０１５

年則分別只有６７００多億及３２００多億美元。即使聯儲局在２０２２年３月開始加息，但去

年仍然增發近２﹒５萬億美元國債。截至去年４月１８日止，聯儲局最多仍持有逾

８９５５８﹒５１億美元資產，截至今年１月２３日止，資產規模仍然達到８４７０５﹒５７億

美元，即在約９月個內減持了４８５２﹒９１億美元資產，平均每月減持約５３９億美元資產，

少於聯儲局自去年５月份開始，且不斷提高的縮表規模每月平均數額約６９０億美元（目前設定

為每月縮表９５０億美元）。



＊鮑威爾講話成焦點＊



今晚（周四凌晨）聯儲局公布議息結果，預期加息２５基點，即連續第二次降低加幅，市場

關注點亦從加息幅度轉移至主席鮑威爾的講話。注意，鮑威爾早前確診新冠病毒，但仍表示會親

身出席記招，這是否表示他將發布與利率走向相關的重要信息？又是否反映美國加息周期即將結

束？

另外，英倫銀行（ＢＯＥ）及歐洲央行（ＥＣＢ）明天亦公布議息結果，預期兩大央行皆會

加息半厘，英國去年第三季陷入經濟衰退，貨幣政策立場較尷尬；相反，歐元區去年第四季

ＧＤＰ按季微增０﹒１％，但不致陷入衰退，亦較市場預期為佳，支持了歐元匯價，歐元兌英鎊

昨天亦在數據公布後持續攀升，由最低０﹒８７８４升至最高０﹒８８３１，但在今天亞洲市多

次挑戰０﹒８８３０均明顯受阻，若希望避開美元的直接影響，買歐元兌英鎊風險較小。技術上

，昨天歐元兌英鎊出現向上突破訊號，量度目標約為０﹒９０００，即約有２００點子的上升空

間。



＊歐元升破１﹒１０機會高＊



直盤方面，歐元兌美元近期維持在１﹒０８水平整固，１月份曾高見１﹒０９３０，按照目

前歐元區與美國利率的發展前景，未來歐美息差將由目前的２厘快速收窄至１﹒２５厘，歐元兌

美元突破１﹒１０機會極高，若然守穩該位，後市將可挑戰前橫行區底部將１﹒０６００。英鎊

兌美元日線圖呈大型雙頂形態，頂部阻力約為１﹒２４５０，頸線１﹒１８４０，跌穿頭線的簡

單量度下跌目標為１﹒１２３０。以反彈幅度計，不論歐元或英鎊，兩者兌美元皆已反彈

２０２１年５月以來最大跌幅的５０％，回調機會較高，但若聯儲局主席鮑威爾在今晚議息會後

發表轉鴿言論，兩大歐幣兌美元勢必急升，故操作歐鎊交叉盤的風險相對於歐元及英鎊直盤較低

。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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