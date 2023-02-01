《投資智慧－鄧聲興》大唐發電（９９１）新能源裝機料進入加速期

《投資智慧》國家能源局發布２０２２年全國電力工業統計數據顯示，截至２０２２年１２

月底，全國累計發電裝機容量約２５﹒６億千瓦，按年增長７﹒８％。其中，風電裝機容量約

３﹒７億千瓦，按年增長１１﹒２％；太陽能發電裝機容量約３﹒９億千瓦，按年增長

２８﹒１％。發電量穩步攀升，看好一眾電力運營商。



大唐發電（００９９１）是大唐集團旗下電力運營商，致力積極推進清潔能源轉型。公司公

布，預計２０２２年度淨虧損介乎４－５﹒５億元人民幣，相比上一年度淨虧損９０﹒９８億元

人民幣。全年虧損大減，主要是受惠於公司深化精益管控，煤電提質增效取得顯著成效。

２０２２年度，累計完成上網電量２４６９﹒３０億千瓦時，按年下降４﹒４％。２０２２年止

，公司平均上網電價４６０﹒７９元人民幣╱兆瓦時，上升１８﹒４％。受惠於上網電價上漲及

新能源機組有序投產，使得營業收入實現較大增長，實現大幅減虧。



在國家《「十四五」可再生能源發展規劃》中明確提出，到２０２５年，中國可再生能源年

發電量將達３﹒３萬億千瓦時，風電和光伏發電量實現翻倍；到２０３０年，中國風電、光伏發

電總裝機容量將達１２億千瓦以上，非化石能源消費佔比達２５％。大唐發電近年來積極進行新

能源轉型，公司亦計劃在「十四五」期間新增新能源裝機容量不低於３０ＧＷ。隨著光伏組件價

格下降，項目收益率回升至合理水平，相信今年公司新能源裝機有望進入加速期，看好公司發展

前景。目標價１﹒８元，止蝕價１﹒１４元。《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公

司執行合夥人 鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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