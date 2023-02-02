  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/02/2023 07:50

《國金頭條》美國加息２５基點，鮑威爾指通脹壓力緩解，美股收高

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國聯儲局一如市場預料，周三（１日）宣布將加息幅度下調至
２５個基點，主席鮑威爾雖然重申進一步加息的預期，但指出通脹壓力已經開始緩解，暗示加息
周期已接近尾聲，令投資者感到振奮，美股收高。
　　納指在科技股推動下漲２３１﹒７７點，或２％，收１１８１６﹒３２點。標普５００升
４２﹒６１點，或１﹒０５％，至４１１９﹒２１點，是去年８月以來最高。道指漲６﹒９２點
，或０﹒０２％，約持平於３４０９２﹒９６點。
　　聯儲局聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）１２名票委一致同意，將聯邦資金利率目標區間提
高到４﹒５厘至４﹒７５厘之間，為２００７年１０月以來最高。鮑威爾在會後表示：「抑制通
脹取得了進展，我們現在可以首次說，通脹減緩的過程已經開始。」
　　此外，有「小非農」之稱的美國ＡＤＰ就業報告數據顯示，去年１月民間就業新增１０﹒６
萬人，遠低市場預期，為通脹緩和帶來最新證據。
　
＊美元跌至１０個月最低水平＊
　
　　美元跌至１０個月最低水平，美匯指數下跌近１％，盤中低至１０１﹒０３。歐元兌美元上
漲１﹒１％至１﹒０９８４，為４月以來最高水平。美元兌日圓下跌１﹒１％至１２８﹒７１。
金價在鮑威爾講話後大幅彈升，紐約期金觸及每盎司１９６０﹒５０美元。
　　因美國原油庫存升至２０２１年６月以來最高，原油創下約１個月最大跌幅。紐約期油下跌
２﹒４６美元，報每桶７６﹒４１美元。布蘭特期油下跌２﹒６２美元，報每桶８２﹒８４美元
。（ｊｆ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事01/02/2023
《神州經脈》美稱布林肯將訪華　財新製造業PMI低預期　滬指升
人氣文章財經熱話01/02/2023
BDI運費指數回穩兼中遠海能發盈喜　航運股借勢反彈惟勿忽略利淡因素？
人氣文章FOCUS01/02/2023
【FOCUS】負資產宗數飆升　樓市入市良機？
人氣文章財經熱話01/02/2023
龍源電力發盈警大行仍力撐　瑞信籲趁低吸看$21.5？中國電力更值博？
人氣文章財經熱話01/02/2023
《午市前瞻》專家料恒指短線續調整 小鵬曾漲逾7%是否可追買
人氣文章大行報告01/02/2023
【大行炒D乜】比亞迪盈喜　大行點評價？一click就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金