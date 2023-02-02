《國金頭條》美國加息２５基點，鮑威爾指通脹壓力緩解，美股收高

《經濟通通訊社２日專訊》美國聯儲局一如市場預料，周三（１日）宣布將加息幅度下調至

２５個基點，主席鮑威爾雖然重申進一步加息的預期，但指出通脹壓力已經開始緩解，暗示加息

周期已接近尾聲，令投資者感到振奮，美股收高。

納指在科技股推動下漲２３１﹒７７點，或２％，收１１８１６﹒３２點。標普５００升

４２﹒６１點，或１﹒０５％，至４１１９﹒２１點，是去年８月以來最高。道指漲６﹒９２點

，或０﹒０２％，約持平於３４０９２﹒９６點。

聯儲局聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）１２名票委一致同意，將聯邦資金利率目標區間提

高到４﹒５厘至４﹒７５厘之間，為２００７年１０月以來最高。鮑威爾在會後表示：「抑制通

脹取得了進展，我們現在可以首次說，通脹減緩的過程已經開始。」

此外，有「小非農」之稱的美國ＡＤＰ就業報告數據顯示，去年１月民間就業新增１０﹒６

萬人，遠低市場預期，為通脹緩和帶來最新證據。



＊美元跌至１０個月最低水平＊



美元跌至１０個月最低水平，美匯指數下跌近１％，盤中低至１０１﹒０３。歐元兌美元上

漲１﹒１％至１﹒０９８４，為４月以來最高水平。美元兌日圓下跌１﹒１％至１２８﹒７１。

金價在鮑威爾講話後大幅彈升，紐約期金觸及每盎司１９６０﹒５０美元。

因美國原油庫存升至２０２１年６月以來最高，原油創下約１個月最大跌幅。紐約期油下跌

２﹒４６美元，報每桶７６﹒４１美元。布蘭特期油下跌２﹒６２美元，報每桶８２﹒８４美元

。（ｊｆ）

