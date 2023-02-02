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即市新聞

02/02/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》向淡威脅尚未解除

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為８１﹒２５％和
５７﹒５％，局勢則分別屬於向好和顯著向好。表面上，得到上晚美股強勢的支持，昨天（１日
）港股的表現算是不俗。然而，筆者即市於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內提醒大家，恒指期貨的
０﹒３８２倍╱０﹒５倍╱０﹒６１８倍量度升幅目標為２２１０３╱２２２２６╱２２３４９
。當時價位已升抵２２１３６，落於２２１０３與２２２２６之間。另一方面，２２３４９當然
為重要關口，因根據波浪理論，只有於價位成功上企該關口，後市才可看高一線，挑戰前跌浪起
點阻力。
　　本欄認為，昨天港股只算跌勢暫告喘定，不排除本周末前後淡友再下一城的可能性。當然，
若大市真的按著筆者的劇本發展下去，未來兩、三個交易日內下跌動力須繼續增大。筆者早前預
測的短期調整目標不變，但暫時只看恒指期貨自去年１０月３１日低位起升幅的０﹒２３６倍量
度跌幅水平２０３２９。若有新重大利淡消息出現，我們才看１９６４１，再看１８６８２。觀
乎當前投資氣候，我們於現階段毋庸如斯悲觀。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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