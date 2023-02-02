《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨現該如何數浪？

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、電訊業

與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為百度

（０９８８８）、比亞迪股份（０１２１１）與美團（０３６９０），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首

選中銀香港（０２３８８）、友邦保險（０１２９９）與恒生銀行（０００１１）。

至今港股仍處於失跌後穩的局勢中，但大家都知道，若恒指期貨的短期調整浪可被細分為低

一級的（ａ）－（ｂ）－（ｃ）三個浪，（ａ）浪從２２７４８跌至２１７０４，現時仍在尋頂

中的（ｂ）浪完結後，假設（ｂ）浪升幅不及（ａ）浪跌幅的０﹒６１８倍，（ｃ）浪終點將顯

著低於（ａ）浪底。但若現時價位只處於「正常平勢形」或「不規則平勢形」的（ａ）浪中，即

（ａ）浪可被細分為低一級的ａ－ｂ－ｃ三個浪，（ａ）浪亦會屬於「之字形」，即（ａ）－ｃ

浪終點亦會顯著低於（ａ）－ａ浪底。當然，我們還有其他成為事實機會高的數浪方式，筆者會

繼續為大家跟進，並細心觀察上述０﹒６１８倍關口的阻力。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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