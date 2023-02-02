【北水炒Ｄ乜】淨流出１６﹒３１億元，買理想沽建行

《經濟通通訊社２日專訊》今日恒指高開２０４點，報２２２７６點。最高升２３９點報

２２３１１點，最低跌１４１點報２１９３０點。恒指收報２１９５８點，跌１１３點或

０﹒５２％。

北水全日淨流出１６﹒３１億元，減少１９﹒６％。北水淨買入最多的個股依次是理想汽車

（０２０１５）、商湯（０００２０）、康寧傑瑞製藥（０９９６６）；淨賣出最多的依次是建

設銀行（００９３９）、美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）。

主板成交１４００﹒５１億元減少１０％。其中港股通成交４０７﹒８億元，佔總成交

２９﹒１％。



＊「蔚小理」獨理想銷售增＊



內地新能源車企昨日收市後公布今年１月成績單，受春節假期干擾銷量普遍下滑，其中比亞

迪

（０１２１１）也按月跌近３６％，造車新勢力「蔚小理」以小鵬汽車（０９８６８）表現最差

，交付按年跌６０％，按月減５４％，蔚來（０９８６６）亦按月減４６％，理想汽車

（０２０１５）則是三者中銷量唯一仍超過１萬輛，且按年仍有增長。

理想汽車升１﹒９２％報１０５﹒９元，北水淨買入１﹒５億元；商湯跌７﹒１４％報

２﹒７３元，北水淨買入１﹒４億元；康寧傑瑞製藥升１３﹒３４％報１６﹒８２元，北水淨買

入１﹒４億元。

建設銀行跌０﹒５９％報５﹒０４元，北水淨賣出５﹒５億元；美團跌１﹒９４％報

１７６﹒６元，北水淨賣出３﹒４億元；騰訊控股跌０﹒５２％報３８３元，北水淨賣出２﹒５

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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理想汽車 （０２０１５） １﹒５５

商湯 （０００２０） １﹒４４

康寧傑瑞製藥 （０９９６６） １﹒３６

新東方在綫 （０１７９７） ０﹒７７

香港航天科技 （０１７２５） ０﹒２５

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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建設銀行 （００９３９） －５﹒４６

美團 （０３６９０） －３﹒３９

騰訊控股 （００７００） －２﹒４５

工商銀行 （０１３９８） －１﹒９２

國美零售 （００４９３） －０﹒８４

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