【北水炒Ｄ乜】淨流出１６﹒３１億元，買理想沽建行

《經濟通通訊社２日專訊》今日恒指高開２０４點，報２２２７６點。最高升２３９點報
２２３１１點，最低跌１４１點報２１９３０點。恒指收報２１９５８點，跌１１３點或
０﹒５２％。
北水全日淨流出１６﹒３１億元，減少１９﹒６％。北水淨買入最多的個股依次是理想汽車
（０２０１５）、商湯（０００２０）、康寧傑瑞製藥（０９９６６）；淨賣出最多的依次是建
設銀行（００９３９）、美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）。
主板成交１４００﹒５１億元減少１０％。其中港股通成交４０７﹒８億元，佔總成交
２９﹒１％。
＊「蔚小理」獨理想銷售增＊
內地新能源車企昨日收市後公布今年１月成績單，受春節假期干擾銷量普遍下滑，其中比亞
迪
（０１２１１）也按月跌近３６％，造車新勢力「蔚小理」以小鵬汽車（０９８６８）表現最差
，交付按年跌６０％，按月減５４％，蔚來（０９８６６）亦按月減４６％，理想汽車
（０２０１５）則是三者中銷量唯一仍超過１萬輛，且按年仍有增長。
理想汽車升１﹒９２％報１０５﹒９元，北水淨買入１﹒５億元；商湯跌７﹒１４％報
２﹒７３元，北水淨買入１﹒４億元；康寧傑瑞製藥升１３﹒３４％報１６﹒８２元，北水淨買
入１﹒４億元。
建設銀行跌０﹒５９％報５﹒０４元，北水淨賣出５﹒５億元；美團跌１﹒９４％報
１７６﹒６元，北水淨賣出３﹒４億元；騰訊控股跌０﹒５２％報３８３元，北水淨賣出２﹒５
億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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理想汽車 （０２０１５） １﹒５５
商湯 （０００２０） １﹒４４
康寧傑瑞製藥 （０９９６６） １﹒３６
新東方在綫 （０１７９７） ０﹒７７
香港航天科技 （０１７２５） ０﹒２５
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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建設銀行 （００９３９） －５﹒４６
美團 （０３６９０） －３﹒３９
騰訊控股 （００７００） －２﹒４５
工商銀行 （０１３９８） －１﹒９２
國美零售 （００４９３） －０﹒８４
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