  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/02/2023 18:07

【北水炒Ｄ乜】淨流出１６﹒３１億元，買理想沽建行

　　《經濟通通訊社２日專訊》今日恒指高開２０４點，報２２２７６點。最高升２３９點報
２２３１１點，最低跌１４１點報２１９３０點。恒指收報２１９５８點，跌１１３點或
０﹒５２％。
　　北水全日淨流出１６﹒３１億元，減少１９﹒６％。北水淨買入最多的個股依次是理想汽車
（０２０１５）、商湯（０００２０）、康寧傑瑞製藥（０９９６６）；淨賣出最多的依次是建
設銀行（００９３９）、美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）。
　　主板成交１４００﹒５１億元減少１０％。其中港股通成交４０７﹒８億元，佔總成交
２９﹒１％。
　
＊「蔚小理」獨理想銷售增＊
　
　　內地新能源車企昨日收市後公布今年１月成績單，受春節假期干擾銷量普遍下滑，其中比亞

（０１２１１）也按月跌近３６％，造車新勢力「蔚小理」以小鵬汽車（０９８６８）表現最差
，交付按年跌６０％，按月減５４％，蔚來（０９８６６）亦按月減４６％，理想汽車
（０２０１５）則是三者中銷量唯一仍超過１萬輛，且按年仍有增長。
　　理想汽車升１﹒９２％報１０５﹒９元，北水淨買入１﹒５億元；商湯跌７﹒１４％報
２﹒７３元，北水淨買入１﹒４億元；康寧傑瑞製藥升１３﹒３４％報１６﹒８２元，北水淨買
入１﹒４億元。
　　建設銀行跌０﹒５９％報５﹒０４元，北水淨賣出５﹒５億元；美團跌１﹒９４％報
１７６﹒６元，北水淨賣出３﹒４億元；騰訊控股跌０﹒５２％報３８３元，北水淨賣出２﹒５
億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　理想汽車　　　（０２０１５）　　　　　　１﹒５５
　　商湯　　　　　（０００２０）　　　　　　１﹒４４
　　康寧傑瑞製藥　（０９９６６）　　　　　　１﹒３６
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　　０﹒７７
　　香港航天科技　（０１７２５）　　　　　　０﹒２５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－５﹒４６
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－３﹒３９
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　－２﹒４５
　　工商銀行　（０１３９８）　　　　　－１﹒９２
　　國美零售　（００４９３）　　　　　－０﹒８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事02/02/2023
《神州經脈》新股註冊制落地　商務部稱外貿環境嚴峻　滬指近平收
人氣文章財經熱話02/02/2023
美放緩加息兼遭高盛唱淡銀行股下挫　憧憬加息周期見頂地產股造好
人氣文章中國故事02/02/2023
A股註冊制面面觀：增市場化促融資　制度待完善或生亂象
人氣文章財經熱話02/02/2023
新能源車企上月銷量全下滑　今年政府補貼退場業績堪憂博唔過？
人氣文章FOCUS02/02/2023
【FOCUS】今年無意降息　市場不信鮑公
人氣文章財經熱話02/02/2023
《午市前瞻》港股市底強將再試22700 百度再炒上空間不大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金