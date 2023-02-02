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02/02/2023 16:40

【企業盈警】天虹國際料去年純利按年減逾９０％至２７億人幣

　　《經濟通通訊社２日專訊》天虹國際集團（０２６７８）公布，截至去年１２月３１日止年
度，預期集團所錄得純利約２７億元人民幣，按年大幅減少逾９０％。
　　集團純利減少乃主要由於原材料價格及產品售價下跌以及去年市場對紗線需求較２０２１年
有所減弱所致。此外，由於人民幣貶值，預期於截至去年１２月３１日止年度將錄得若干匯兌虧
損。（ｂｎ）

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