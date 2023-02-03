《缸邊麗評－熊麗萍》股神減持＋Ｔｅｓｌａ減價，比亞迪點部署

《缸邊麗評》內地多家新能源車企陸續公布１月份汽車銷售數字，各品牌汽車銷售均較去年

１２月份減少，而去年１１月終於突破每月售逾萬輛的蔚來汽車（０９８６６）及小鵬汽車

（０９８６８），上月份銷售又回落至１萬輛以下；這除因新春假期外，亦與新能源車企先後將

車價下調，令消費者亦多觀望進一步減價機會有關。銷售減慢料將加添汽車新勢力面對更大的減

價競爭壓力，比亞迪（０１２１１）及Ｔｅｓｌａ（ＴＳＬＡ）則需在生成本及市場拓展方面提

升競爭優勢。



比亞迪仍是新能源車龍頭，去年銷售１８６萬輛，Ｔｅｓｌａ則為７１萬輛，分別較

２０２１年增長２﹒０８倍及４８％。今年１月份比亞迪新能源車銷售１５﹒１萬輛，較去年同

期增長６２％，雖然亦較去年１２月份放緩，但其他品牌銷售數量根本無法追上，而Ｔｅｓｌａ

透過優惠措施變相將車價調低，觸發汽車新勢力減價壓力較大，蔚來旗下ＥＳ６、ＥＳ８及

ＥＣ６亦將每部車降價超過１０萬元人民幣，雖然蔚來表示這屬於針對陳列品及庫存的降價，但

早前Ｔｅｓｌａ提供的價惠，與及蔚來的行動已令消費者不急於購置，期待有更多減價或優惠推

廣，這加深新能車減價競爭的壓力。



其實，Ｔｅｓｌａ Ｍｏｄｅｌ ３及Ｍｏｄｅｌ Ｙ車價下跌亦非僅限於內地；在美國、

歐洲亦同時有調低售價，Ｍｏｄｅｌ ３及Ｍｏｄｅｌ Ｙ售價已較原先售價分別下跌１３％及

１０％。雖然集團在品牌及規模上有一定優勢，但亦見積極在生產基地及銷售中心等作出新部署

，以期在成本方面抵銷降價壓力。



比亞迪維持其新能源車一哥地位，加上其陸續推出旗下「仰望」品牌的高檔次車款，而其垂

直生產鏈（包括自其刀片電池）亦令其有本身競爭優勢，遠遠拋離其他新能源車企。但由於市場

更多品牌的新能源車陸續推出，難免令市場在銷售及價格變化消息甚多，影響新能源車股板塊的

表現。



新能源車股價上落較大，若要選擇，基本面上仍是比亞迪較佳，但股價近日受到其在日本出

電動車銷售刺激，加上Ｔｅｓｌａ股價經過去年下跌６５％後今年已回升四成，亦有助比亞迪股

份反彈。近日比股價升至最高２６８元料需消化，而股神繼續減持的動作，令投資者入市亦較審

慎，短線可先套利或減持。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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