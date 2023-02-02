《神州頭條》財經報章頭版摘要：全面實行股票發行註冊制改革啟動

《經濟通通訊２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



加快構建新發展格局，增強發展的安全性主動權

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中共中央政治局１月３１日下午就加快構建新發展格局進行第二次集體學習。中共中央總書記習

近平在主持學習時強調，只有加快構建新發展格局，才能夯實中國經濟發展的根基、增強發展的

安全性穩定性。



全面實行股票發行註冊制改革啟動

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中證監昨日就全面實行股票發行註冊制主要制度規則向社會公開徵求意見。改革後主板要突出大

盤藍籌特色，重點支持業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性的優質企業。



Ａ股開啟全市場註冊制新紀元

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２月１日，全面實行股票發行註冊制改革啟動。這是資本市場基礎制度革新的關鍵環節，也是資

本市場服務實體經濟高質量發展的有力舉措，標誌著Ａ股市場開啟全市場註冊制新紀元。





《上海證券報》



全面實行股票發行註冊制改革正式啟動

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中證監昨日發布消息稱，黨中央、國務院近日批准了《全面實行股票發行註冊制總體實施方案》

。為抓好落實，中證監自２月１日起，就全面實行股票發行註冊制涉及的一系列制度規則向社會

公開徵求意見。



註冊制向全市場推廣水到渠成

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中證監有關部門負責人１日就全面實行股票發行註冊制答記者問時表示，試點註冊制主要制度安

排經受住了市場檢驗，向全市場推廣水到渠成。



這是資本市場牽一髮而動全身的改革

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註冊制改革是牽一髮而動全身的改革，是資本市場全面深化改革開放、全面重塑市場生態的「牛

鼻子工程」。全面註冊制改革啟動，吹響了加快建設中國特色現代資本市場的嘹亮號角。





《證券時報》



全面實行股票發行註冊制改革正式啟動

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中證監昨日就全面實行股票發行註冊制涉及的《首次公開發行股票註冊管理辦法》等主要制度規

則草案向社會公開徵求意見。這意味著，經過４年多的試點後，全面實行股票發行註冊制改革正

式啟動。



資本市場深化改革的「關鍵一招」

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兔年伊始，中證監就全面實行股票發行註冊制涉及的主要制度規則草案向社會公開徵求意見，這

意味著經過四年多的試點，註冊制改革走向全市場，成為資本市場深化改革的「關鍵一招」。



跨境電商出口退運商品稅收優惠來了

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財政部、海關總署、稅務總局昨日聯合發布《關於跨境電子商務出口退運商品稅收政策的公告》

，對符合規定的跨境電商出口退運商品免徵進口關稅和進口環節增值稅、消費稅，出口時已徵收

的出口關稅准予退還。（ｌｃ）

