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02/02/2023 09:25

【聚焦人幣】人幣中間價大升３６２點報６﹒７１３０，近７個月高

　　《經濟通通訊社２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７１３０，較
上個交易日大升３６２點子，四連漲，創２０２２年７月１１日以來近七個月新高；上個交易日
報６﹒７４９２。
　　隔夜美國聯儲局如期加息２５點，至４﹒５０－４﹒７５％，聯儲局主席鮑威爾在會後記者
會講話偏鴿派，美債收益率和美指大幅回落，提振今日人民幣中間價表現。
　　中銀證券全球首席經濟學家、前外管局國際收支司司長管濤最新觀點認為，中國經濟加速重
啟是２０２３年人民幣匯率逆轉的有利條件，但需要各方付出艱辛的努力。由於內外部不確定不
穩定因素依然較多，市場主體不宜單邊押注匯率漲跌。（ｊｔ）
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７１３０　－３６２﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒３９３５　＋６１７﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒２２１１　＋３１６﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５６２　　－４６﹒００
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３２０５　＋１１１﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７９８４　＋３９１﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３７３８　＋３１５﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１４３０　　＋５８﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒４０４８　＋３８１﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０６００　－１２９﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６３４０　　＋１６﹒７０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１０﹒４３５６　　－４５﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５３７２　－４２１﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８２﹒０７００　　－４２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一美元
中間價貶值１﹒９％。

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