【聚焦人幣】人幣中間價大升３６２點報６﹒７１３０，近７個月高

《經濟通通訊社２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７１３０，較
上個交易日大升３６２點子，四連漲，創２０２２年７月１１日以來近七個月新高；上個交易日
報６﹒７４９２。
隔夜美國聯儲局如期加息２５點，至４﹒５０－４﹒７５％，聯儲局主席鮑威爾在會後記者
會講話偏鴿派，美債收益率和美指大幅回落，提振今日人民幣中間價表現。
中銀證券全球首席經濟學家、前外管局國際收支司司長管濤最新觀點認為，中國經濟加速重
啟是２０２３年人民幣匯率逆轉的有利條件，但需要各方付出艱辛的努力。由於內外部不確定不
穩定因素依然較多，市場主體不宜單邊押注匯率漲跌。（ｊｔ）
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７１３０ －３６２﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒３９３５ ＋６１７﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒２２１１ ＋３１６﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８５６２ －４６﹒００
１英鎊╱人民幣 ８﹒３２０５ ＋１１１﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７９８４ ＋３９１﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３７３８ ＋３１５﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒１４３０ ＋５８﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒４０４８ ＋３８１﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０６００ －１２９﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６３４０ ＋１６﹒７０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒４３５６ －４５﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５３７２ －４２１﹒００
１人民幣╱韓元 １８２﹒０７００ －４２﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一美元
中間價貶值１﹒９％。
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