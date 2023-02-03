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即市新聞

03/02/2023 17:01

《陸言堂－陳永陸》港股下試２０天均線實屬健康

　　《陸言堂》港股終於下試２１５００點，而且下試２０天平均線，這其實是十分健康。
　
　　美國聯儲局的議息結果，加息０﹒２５厘，已經大家的共識，同時全球各央行再加息空間其
實不多，反而大型企業不斷裁員，經濟有倒退的風險，所以市場未來不會再將加息的問題視為股
市之風險，反而美元會不會大跌，其實會影響資金的流向。
　
　　不過，美國加息及美元的強弱，未必會影響港股上半年的走勢，因為過去三年，美股只有去
年與港股同時下跌，但２０２０及２０２１年均只有港股下跌，所以港股走勢早已與美股背道而
馳，加上美國長債孳息率向下，資金套息空間減少，這亦令美國加息與否對港股影響都有所減少
，故此估值較低的亞洲區股市仍然會跑贏美股。
　
　　另外騰訊（００７００）由去年低位反彈最多超過一倍，期間沒有一次似樣的調整，近日出
現整固亦十分合理，而且除了科網股龍頭外，較落後的汽車股近日調整幅度不多，甚至一些較為
落後的科網股，下跌的幅度亦十分有限，其中美團（０３６９０）及百度（０９８８８）走勢偏
強，可以留意。
　　
　　另外，一些相對落後的板塊，如不少民企的內房股都未重上２５０天平均線水平，故此技術
走勢相對落後，所以現水平仍然被低估，絕對值得繼續留意。《獨立股評人　陳永陸》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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