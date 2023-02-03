《陸言堂－陳永陸》港股下試２０天均線實屬健康

《陸言堂》港股終於下試２１５００點，而且下試２０天平均線，這其實是十分健康。



美國聯儲局的議息結果，加息０﹒２５厘，已經大家的共識，同時全球各央行再加息空間其

實不多，反而大型企業不斷裁員，經濟有倒退的風險，所以市場未來不會再將加息的問題視為股

市之風險，反而美元會不會大跌，其實會影響資金的流向。



不過，美國加息及美元的強弱，未必會影響港股上半年的走勢，因為過去三年，美股只有去

年與港股同時下跌，但２０２０及２０２１年均只有港股下跌，所以港股走勢早已與美股背道而

馳，加上美國長債孳息率向下，資金套息空間減少，這亦令美國加息與否對港股影響都有所減少

，故此估值較低的亞洲區股市仍然會跑贏美股。



另外騰訊（００７００）由去年低位反彈最多超過一倍，期間沒有一次似樣的調整，近日出

現整固亦十分合理，而且除了科網股龍頭外，較落後的汽車股近日調整幅度不多，甚至一些較為

落後的科網股，下跌的幅度亦十分有限，其中美團（０３６９０）及百度（０９８８８）走勢偏

強，可以留意。



另外，一些相對落後的板塊，如不少民企的內房股都未重上２５０天平均線水平，故此技術

走勢相對落後，所以現水平仍然被低估，絕對值得繼續留意。《獨立股評人 陳永陸》



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