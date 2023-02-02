小鵬汽車（０９８６８）１月交付量跌６０％，春節假期季節性放緩

《經濟通通訊社２日專訊》小鵬汽車－Ｗ（０９８６８）公布，今年１月共交付５２１８輛
智能電動車，同比下降約５９﹒６２％。
該集團指，在１月交付量中，其中包括２２２４９輛小鵬旗艦ＳＵＶＧ９。該集團指，１月
交付量反映由１月中旬起春節假期的季節性放緩。此外，全新改款的小鵬智能轎跑Ｐ７將在近期
亮相。（ｗｈ）
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