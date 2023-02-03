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03/02/2023 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨流出６﹒０４億元，買恒生國企沽騰訊

　　《經濟通通訊社３日專訊》今日恒指低開１４７點，報２１８１１點。最高跌１３７點報
２１８２０點，最低跌４９８點報２１４５９點。恒指收報２１６６０點，跌２９７點或
１﹒３６％。
　　北水全日淨流出６﹒０４億元，減少６２﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是恒生中國企
業（０２８２８）、盈富基金（０２８００）、商湯（０００２０）；淨賣出最多的依次是騰訊
控股（００７００）、美團（０３６９０）、香港交易所（００３８８）。
　　主板成交１２９９﹒６億元減少７﹒２％。其中港股通成交３４５﹒５億元，佔總成交
２６﹒６％。
　　恒生中國企業跌１﹒８４％報７４﹒５元，北水淨買入５﹒９億元；盈富基金跌１﹒３６％
報２１﹒７８元，北水淨買入５﹒６億元；商湯升３﹒３％報２﹒８２元，北水淨買入１億元。
　　騰訊控股升０﹒５２％報３８５元，北水淨賣出７﹒９億元；美團跌２﹒１５％報
１７２﹒８元，北水淨賣出６﹒９億元；香港交易所無升跌報３５２﹒４元，北水淨賣出３﹒２
億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　　５﹒９２
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　　５﹒６１
　　商湯　　　　　（０００２０）　　　　　　１﹒０４
　　國美零售　　　（００４９３）　　　　　　０﹒５６
　　碧桂園服務　　（０６０９８）　　　　　　０﹒２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　－７﹒９２
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－６﹒９４
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－３﹒２２
　　工商銀行　　（０１３９８）　　　　　－２﹒４９
　　建設銀行　　（００９３９）　　　　　－２﹒１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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