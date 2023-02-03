《美元走勢－羅明立》歐英央行有轉向跡象，歐元料優於英鎊

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２８﹒５０ １２８﹒８２ １２８﹒４５

歐元╱美元 １﹒０９０４０６ １﹒０９０５ １﹒０８８９

英鎊╱美元 １﹒２２１３ １﹒２２２４ １﹒２２０２

美元╱瑞郎 ０﹒９１４４ ０﹒９１４７ ０﹒９１３２

美元╱港元 ７﹒８４５５ ７﹒８４６３ ７﹒８４２８

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《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數降至１８﹒３萬，持續申領人數亦跌至

１６５﹒５萬，好過市場預期，反映就業市場仍有韌性；但當地１２月工廠訂單按月升１﹒８％

，較預期的２﹒２％為差。市場關注今晚公布的１月非農就業數據。昨日歐洲央行及英倫銀行議

息後分別宣布加息０﹒５％，匯價卻明顯回落。歐洲央行表明會繼續大幅加息以壓止通脹，但未

有就下半年減少買債作出明確講法。此外，行長亦預期增長仍然疲弱，失業率可能繼續上升。市

場對歐央行３月會否加息半厘，意見有些分歧。

英倫銀行同樣加息０﹒５％，但央行措詞基調偏鴿，加上經濟前景仍然不被看好，央行未來

的貨幣政策調整的機會大，英鎊跌近５０天平均線的１﹒２１９０。美匯指數借機反彈至

１０１﹒９０附近。

歐英央行加息後表達的貨幣政策立場有轉向跡象，當中英倫銀行可能更傾向要平衡經濟表現

，應可限制美匯的跌幅，只是近期美匯的反彈都缺乏持續性，可先留意非農數據的結果再作部署

，估計歐元表現會優於英鎊。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０８６０ １﹒０９６０ １﹒０８１０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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