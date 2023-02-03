《品中資－羅國森》比亞迪（０１２１１）踩油，股神想剎車？！

《品中資》２０２３年剛過了一個月，暫時來說，形勢似乎一片大好，無論經濟復常的進度

，以至投資市場的表現，都令人振奮。而美國也一如預期，減慢加息步伐。

港股方面，無論恒生指數或國企指數，今年１月份都上升約一成。微妙的是，美股的納指在

１月份也上升一成，反映今年首個月份，最強勢的又再是科技股呢！

個別股份方面，兩隻去年下跌兩成七的阿里巴巴（０９９８８－ＳＷ）（下稱阿里）和比亞

迪（０１２１１），今年１月都大幅上升。前者上升近兩成半，後者更上升兩成七，成為１月份

升幅最大的兩隻藍籌股。

阿里是龍頭科技股，跟隨納指上升不難理解，而我在兔年的發財股推介中，也有選阿里，因

此，在上日的品評中，我已經簡單評論過阿里，今日就讓我詳談一下比亞迪吧！

嚴格來說，比亞迪不算科技股，但她是電動車的先驅，某程度都有高科技元素，而股價經過

去年顯著調整（準確來說是先大升後回吐的），尤其經過股神巴菲迪的「蹂躪」後，今年首個月

份的表現，已經給人「復常」的感覺。

首先，經過多年努力之後，比亞迪終於成為全球新能源汽車銷量最高的車企，去年售出

１８６﹒３萬輛新能源汽車。１月３０日又發盈喜，預告去年全年盈利約為１６０－１７０億元

（人民幣．下同），按年上升約４﹒５－４﹒２５倍。

即使扣除非經常性收益，淨利潤也有約１５１－１６３億元，大幅優於預期的１３２億元，

而每股盈利則介乎５﹒５－５﹒８４元，按年上升４﹒２－４﹒５倍。以比亞迪２０２２年收市

價１９２﹒６元計算，市盈率大約２８﹒６－３０倍，不算十分貴。



＊比亞迪出現可供參考的估值＊



我自己形容，這是回復「真身」了，因為過去以比亞迪的往績去計市盈率是幾百倍的，但又

明知她去年的盈利會倍增，當下的市盈率是虛的，不能作準，但又未能有個精準的估算，但現在

不同了，她的估值已經清楚了。

不能否認，比亞迪確實愈來愈成功。難能可貴的是，早於２０年前，以王傳福為首的比亞迪

高層，已經率先看好電動車的前景，由電池生產轉入汽車行業，並投入大量資源生產電動車。經

過近２０年的顛簸（當然不是一帆風順），去年終於迎來大豐收的一年（以業績計，如果以股價

計，去年是調整期，因為全年下跌了兩成七）。

事實上，除了刀片電池的專利外，比亞迪還持有比亞迪電子（００２８５）等子公司，是全

球供應鏈最垂直（Ｖｅｒｔｉｃａｌ）電動車製造商之一，最近更進一步收購內地４家互聯網保

險公司（Ｉｎｓｕｒｔｅｃｈ）之一的易安財險，計劃提供車保服務。

一直以來，電動車的車保保費比汽油車為高，主要因為維修費用高於汽油車，這次收購車險

公司，可以為客戶提供全面服務，提高競爭力，繼續與電動車先驅的Ｔｅｓｌａ較勁之外，更有

望挑戰豐田汽車全球一哥的地位（豐田去年銷售１０５０萬輛汽車）。

另外，最近推動比亞迪股價上升的另一原因是她拓展海外市場有進展。據日本傳媒報道，比

亞迪在日本本土啟用銷售乘用電動車，首款在日本銷售的汽車為ＳＵＶ車型「ＡＴＴＯ３」，最

快在３月交付，價格為４４０萬日圓（約２６﹒５萬港元）。報道又引述集團日本公司社長東福

寺厚樹表示，目前已有７０個地點開店的時間表，且計劃２０２５年底前在日本開設１００家店

舖。

今次比亞迪能夠開拓日本市場，應該算是一項突破，因為過去比亞迪能夠打開的市場，主要

是中南美洲的新興市場，例如哥倫比亞、烏拉圭、巴哈馬、多米尼加和哥斯達黎加，但以上市場

的規模都比較細，較大的只有巴西。此外，去年開始的新市場還包括澳洲和挪威。但去年海外市

場只售出１０４０９輛汽車，只佔總銷量的不足１％，實在微不足道，但從另一個角度看，就是

增長空間無限呢！

雖然比亞迪已經穩佔內地新能源汽車市場的一哥地位，佔有率大約兩成半（去年中時），但

未來必將面對更多新勢力的挑戰。我相信，海外市場業務對比亞迪未來的盈利增長，將會愈來愈

重要。



＊１月銷量再升六成＊



比亞迪剛公布了今年１月的新能源汽車產銷量，兩者都是１５萬輛左右，增長都是六成多。

以此推算，如果今年盈利也增長六成的話，以昨日（２日）股價２６２元計，比亞迪的市盈率大

約為２４﹒３－２６﹒２倍，比起Ｔｅｓｌａ的大約４５倍市盈率是有一定吸引力的。

我相信，今年比亞迪的股價都是偏強的，但能否突破去年６月的３３３元左右高位，我是有

懷疑的，因為業績基數已經擴大了不少，加上競爭愈來愈激烈。當然，最好的消息仍然是比亞迪

能夠衝出中國，甚至邁向全球最大的車廠的目標，但現在距離這個目標仍然頗遙遠呢！

近在眼前的是，股神巴菲特手上仍然持有大量比亞迪股份，到底他老人家是否要清倉呢？

據最新的港交所權益披露數據顯示，巴菲特再次減持比亞迪股份是去年１２月８日，他以平

均價２０１﹒３４３２元，減持１３２﹒９５萬股，持股比例降至１４﹒９５％，持股數目降至

近１﹒６４億股。

但這１﹒６４億股也不是小數目，絕對可以壓住比亞迪的股價。因此，除非股神改變初衷，

停止出售比亞迪，否則，我擔心比亞迪的股價仍然不能突破３３３元的高位呢！也是這個理由，

我沒有在發財股推介中加入比亞迪。

比亞迪雖然努力踩油前行，但股神可能想剎車呢！

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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