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03/02/2023 09:37

國務院：下周一起取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，免核酸

　　《經濟通通訊社３日專訊》國務院港澳事務辦公室發布關於全面恢復內地與港澳人員往來的
通知，自２０２３年２月６日零時起實施。取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關
人員限額。恢復內地居民與香港、澳門團隊旅遊經營活動。
　　自香港、澳門入境人員，如７天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前新冠病毒感染
核酸檢測陰性結果入境。
　　如７天內有外國或其他境外地區旅居史，由香港、澳門政府查驗其行前４８小時新冠病毒感
染核酸檢測陰性證明，結果為陰性者放行進入內地（３歲及以下嬰幼兒可免於查驗核酸）。跨境
客運承運單位在售票時告知乘客上述核酸檢測要求。
　
＊憑海關健康申報碼過關，陽性者居家隔離＊
　
　　自香港、澳門入境人員抵達口岸後，憑海關健康申報碼完成必要通關手續。健康申報正常且
海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。健康申報異常或出現發熱等症狀人員，由海關
進行檢測。檢測結果為陽性者，入境後按要求進行居家、居所隔離或就醫。結果為陰性者，由海
關按照《中華人民共和國國境衛生檢疫法》等法律法規實施常規檢疫。
　
＊內地毗鄰香港、澳門口岸應開盡開＊
　
　　為確保人員通關和跨境客運安全、有序、順暢，進一步改善人員往來體驗，口岸查驗部門和
跨境客運承運單位加強組織協調和動態調度，做到內地毗鄰香港、澳門口岸應開盡開，通關便利
化措施應出盡出，內地與港澳跨境直通道路客運和鐵路、水路、航空客運運力應用盡用。
（ｃｔ）

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