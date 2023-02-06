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06/02/2023 12:43

《洪視全球－洪灝》是死貓跳，還是牛回頭？

　　《洪視全球》上周，恒指遭遇了自２０２２年１０月底觸底以來、１４周內的最大單周跌幅
，跌幅超４％。無獨有偶，其他與中國相關的指數亦未能獨善其身。這一跌勢令不少人一呼三顛
，惶惶不安，也令我們措手不及。眾人爭相發問，獲利了結之時是否已至。畢竟，恒指已經從底
部一舉反彈了約５０％，恒生科技指數則乘勢扶搖直上了約８０％。
　
＊漲勢暫停於８５０周期線＊
　
　　當我們於去年１０月底逆市場共識空翻多時，我們將恒指的目標價定為２３０００點，而彼
時恒指僅略高於１４０００點。這在當時無疑是一記直言無畏且力排共識的看漲呼聲。恒指本輪
反彈的峰值現為２２７００點，比我們的目標價低１％，僅一步之遙。我們亦注意到恒指此輪的
漲勢於８５０周期線，即約２２５００點處便停滯不前。
　
＊分歧漸顯＊
　
　　儘管市場對中國的情緒普遍回暖，股市一路高歌猛進，但資料顯示，追蹤恒指的最大ＥＴＦ
－－盈富基金（０２８００）的資金仍在外流。隨著恒指扶搖直上，該基金的累計資金流居然有
所下降。考慮到目之所及的看漲情緒和南下資金通過互聯互通的創紀錄買入，這種資金流出之勢
著實出人意料。
　　大宗商品指數在過去三個月間基本持平，儘管股市風險情緒普遍好轉，同時伴隨中國重啟，
經濟前景不斷改善。由於大宗商品對實體經濟狀況殊為敏感，而股市則更為情緒和資金流所影響
，故此，似乎股市對於經濟復甦不日將至深信不疑，而大宗商品對是否參與其中遊移不定，選擇
靜待觀望復甦的進一步證據。
　　總而言之，儘管市場群情鼎沸，競相看漲，但資金依然正流出港股指數基金，而能源相較於
金屬則勾勒出一幅截然不同的經濟前景。這些重大分歧，加之收益率曲線倒掛但美國就業資料勢
頭不減等諸多差異，表明我們正處於一個關鍵的市場節點。市場預測於此時此地，必須確定此輪
行情究竟是又一次迴光返照的死貓反彈，還是預示著最終經濟復甦的、真正的趨勢逆轉。
　
＊結論＊
　
　　在恒指銜枚疾進５０％、其他主要中國市場指數錄得更大漲幅之後，市場分歧開始顯現。反
彈態勢於８５０周期線這一重要技術關口停滯不前。金屬和能源的表現正背道而馳。而儘管市場
競相看漲，資金仍不斷流出追蹤恒指的最大ＥＴＦ。獲利了結的衝動無法忽略。
　　我們專有的ＬＬＥＩ指標預示著未來數月美國經濟將進一步放緩，但也昭示著我們於
２０２２年１０月底預測的市場底部的意義所在。中國的ＰＭＩ正重回擴張區間，但在岸市場尚
未完全雲合風應。估值和中國的市值亦表明，去年１０月的底部確乎是一個長期轉捩點。
《思睿駐港首席經濟學家　洪灝》
　
＊注：本文節錄自洪灝先生於２月５日發表的《中國市場策略》報告
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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